ግንቦት 30 -2013 (ኢዜአ) የመንግስት ዪኒቨርስቲዎች የምክክር መድረክ “የምሁራን ሚና በዘመናዊ ዲፕሎማሲ በብሄራዊ ማንነት በህዳሴ ግድብና በወሰን ተሻጋሪ የተፈጥሮ ሃብቶቾ ለዘላቂ ልማት”በሚል ያዘጋጀው የዉይይት መድረክ በአዲስ አበባ ዪኒቨርስቲ እየተካሄደ ነው::
በዚሁ ጊዜ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ እና የምክክር መድረኩ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ምሁራን በአገር ሉዓላዊነት ላይ የሚቃጣን ጥቃት በዕውቀትና በብልጠት መመከት አለባቸው ብለዋል::
ምሁራኑ ለዘመናዊ የዲፕሎማሲ ስራው አዳዲስ አገራዊና አለም አቀፋዊ ፖሊሲዎችን በማፍለቅ በኩልም የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተናግረዋል::
በእውቀት ላይ የተመሰረተና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከፍ የሚያደርጉ ስራዎችን እንዲሰሩም ጠይቀዋል::
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ በበኩላቸው ዲፕሎማሲ የአገርን ክብርና ብሄራዊ ጥቅም በብልሃት ከጦርነትና ከኢኮኖሚ ማዕቀብ የሚያስጠብቅ ነው ሲሉ ተናግረዋል::
ዩኒቨርስቲዎች ብቁና ተወዳዳሪ የአገርን ሉዓላዊነት የሚያስከብሩ ዲፕሎማቶችን በማፍራት በኩል ትልቅ ሃላፊነት እንዳለባቸውም እንዲሁ::
የዲፕሎማሲ ሚና አገራዊና አለም አቀፋዊ አዝማሚያዎችን ተከትሎ የአገርን ጥቅም ማስከበር መሆኑ ተጠቁሟል::
በዉይይቱ ዘመናዊ ዲፕሎማሲን እንዲሁም የህዳሴ ግድብና ወሰን ተሻጋሪ የተፈጥሮ ሃብቶችን ለዘላቂ ልማት መጠቀም ላይ ያተኮሩ የዳሰሳ ጥናቶች ቀርበዋል::
ምሁራን በዘመናዊ ዲፕሎማሲ የአገራቸውን ሉዓላዊነት ከፍ የሚያደርጉ ስራዎችን ሊሰሩ ይገባል ተባለ
ግንቦት 30 -2013 (ኢዜአ) የመንግስት ዪኒቨርስቲዎች የምክክር መድረክ “የምሁራን ሚና በዘመናዊ ዲፕሎማሲ በብሄራዊ ማንነት በህዳሴ ግድብና በወሰን ተሻጋሪ የተፈጥሮ ሃብቶቾ ለዘላቂ ልማት”በሚል ያዘጋጀው የዉይይት መድረክ በአዲስ አበባ ዪኒቨርስቲ እየተካሄደ ነው::