ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መረሃ ግብር በደብረ ማርቆስ ከተማ ተጀመረ

ባህርዳር ፤ ግንቦት 30/2013 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መረሃ ግብር በአማራ ክልል ደረጃ ደብረ ማርቆስ ከተማ በይፋ ተጀመረ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደብረ ማርቆስ በ5 ነጥብ 2 ቢሊየን ብር የተገነባ ” ደብሊው ኤ” ዘይት ፋብሪካንም መረቀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የችግኝ ተከላው መረሃ ግብር ሲጀመር እንደተናገሩት፤ “ ኢትዮጵያን እናልብሳት” የሚለው ፕሮግራም ውጤታማ እየሆነ ነው ብለዋል።
በቀጣይም ሰው መሆንን በማስቀደም ወንድማማችነትና ትብብርን አጠናክሮ የችግኝ ተከላው ውጤታማ እንዲሆን በጋራ መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል።
ሰው መሆን ባለመቻላችን እንገፋፋለን ፤ እንገዳደላለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፤ ሰው ሆኖ በመተባባርና በመተጋገዝ ኢትዮጵያን ማሻገር እንደሚገባ ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መሰተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው፤ የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ላይ የስራ እድል ፈጠራና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች በመትከል ህብረተሰቡ ከደን ሀብት ተጠቃሚ እንዲሆን እንደሚሰራ ተናግረዋል።
ለዚህም በቂ ችግኝ መዘጋጀቱን አመልክተዋል።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ሃላፊ አቶ መለሰ መኮንን እንደገለጹት ፤ለዘንድሮ ከ1 ቢሊዮን 800 ሚሊዮን ችግኞች ተዘጋጅቶ በ183 ሺህ 700 ሄክታር መሬት ላይ ለመትከል እንቅስቃሴ ተጀምሯል።
በዚህም ህብረተሰቡ እንደኪዚህ ቀደሙ በአንደነት ጠንካራ ትብብር ማድረግ አንዳለበት አመልክተዋል።
በችግኝ ተከላውና ፋብሪካው ምረቃ መረሃ ግብር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የአማራ ክልል ርዕስ መሰተዳድር አገኘው ተሻገር፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ፣ የሲዳማ ከልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ እና ሌሎችም የፌደራልና ክልል ከፍተኛ የመንግስት ስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል።