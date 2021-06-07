የፌዴሬሽን ምክር ቤት 5ኛ የፖርላማ ዘመን 6ኛ ዓመት 2ኛ መደበኛ ስብሰባውን የተለያዩ አጀንዳዎችን በማጽደቅ ጀመረ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 30 /2013 (ኢዜአ) የኢፌዲሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት 5ኛ የፖርላማ ዘመን 6ኛ ዓመት 2ኛ መደበኛ ስብሰባውን የተለያዩ አጀንዳዎችን በማጽደቅ ተጀምሯል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራህ ለምክር ቤቱ አባላት አጀንዳዎችን ያቀረቡ ሲሆን ምክር ቤቱም የቀረቡትን አጀንዳዎች መርምሮ በሙሉ ድምፅ በማጽደቅ በአጀንዳዎቹ ላይ መምከር ጀምሯል፡፡
በዚሁ መሠረት ምክር ቤቱ በቅድሚያ የምክር ቤቱን 5ኛ ዓመት የፓርላማ ዘመን 6ኛ ዓመት፣ 1ኛ መደበኛና 1ኛ አስቸኳይ ስብሰባዎች ቃለ ጉባኤዎችን መርምሮ በሙሉ ድምጽ በማጽደቅ በሕገ መንግሥት ጉዳዩች አጣሪ ጉባኤ የሕገ መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ተብለው በቀረቡት ጉዳዩች ላይ መምከር የጀመረ ሲሆን ምክር ቤቱም ጉዳዩን ከመረመረ በኋላ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል፡፡
በቀጣይም በጸደቁ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍ ምክር ቤቱ አስታውቋል።