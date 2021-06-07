በጅማ ዞን 6 ሺህ 476 ሄክታር የሰብል ቡቃያና ግጦሽ ላይ የተከሰተን የአፍሪካ ተምች ለመቆጣጠር እየተሰራ ነው

ጅማ፣ግንቦት 28፣ 2013(ኢዜአ)በጅማ ዞን ስምንት ወረዳዎች በሰብል ቡቃያና ግጦሽ ላይ የተከሰተን የአፍሪካ ተምች ለመቆጣጠር እየተሰራ መሆኑን የጅማ እፅዋት ክሊኒክ ማዕከል አስታወቀ፡፡
የማዕከሉ ሀላፊ አቶ ቦና ሂርጳ ለኢዜአ እንደገለፁት በዞኑ በስምንት ወረዳዎች ውስጥ በ52 ቀበሌዎች ተምች ተከስቷል፡፡
በመንቾ፣ ሸቤ ሶምቦ ፣ዴዶ፣ ሶኮሩ፣ጢሮ አፈታ፣ቀርሳ፣ ሰቃ ጮቆርሳና ኦሞ ናዳ ወረዳዎች ላይ መከሰቱን ጠቅሰል ።
ተምቹ በ6 ሺህ 476 ሄክታር ማሳ ላይ በሚገኝ የበቆሎ፣ ማሽላ፣ ቦሎቄ፣ ዳጉሳና ለውዝ ቡቃያና ግጦሽ መሬት ላይ መከሰቱን አመልክተዋል።
ተምች የዝናብ ወቅት የሚመቸው በመሆኑ ወረራው እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ መኖሩን አቶ ቦና አስታውቀዋል።
አሁን ላይ ተምቹን በዘመናዊና በባህላዊ መንገድ ለመቆጣጠር እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው እስካሁን በተካሄደ ኬሚካል ርጭት 600 ሄክታር የሰብል ማሳ ነጻ መደረጉን ተናግረዋል።
በግጦሽ መሬት ላይ የተከሰተን ተምችም በባህላዊ መንገድ ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል ።
የአፍሪካ ተምች በዞኑ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተው በያዝነው ወር ግንቦት 14 ቀን 2013 ዓም መሆኑን አቶ ቦና አስታውቀዋል።