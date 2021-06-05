በኮምቦልቻ ከተማ ማር ከባዕድ ነገር ጋር ቀላቅሎ ሲያዘጋጅ የተገኘ ግለሰብ ተያዘ

ደሴ፤ ግንቦት 28/2013(ኢዜአ) በኮምቦልቻ ከተማ በመኖሪያ ቤቱ ማር ከባዕድ ነገር ጋር በመቀላቀል ለሽያጭ ሲያዘጋጅ የተገኘ ግለሰብ እጅ ከፈንጅ መያዙን ፖሊስ አስታወቀ።
ግለሰቡን በቁጥጥር ማዋል የተቻለው በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት መሆኑን በከተማዋ አስተዳደር የበርበሬ ወንዝ ፖሊስ ጣቢያ ሃላፊ ኮማንደር ወንድዬ በላይ ለኢዜአ ገልጸዋል።
እጅ ከፍንጅ የተያዘው ግለሰቡ በከተማዋ ቀበሌ ሁለት በሚገኘው የመኖሪያ ቤቱ ውስጥ ማርን የአፈር ማዳበሪያ፣ ስኳር፣ ኬሚካሎችና ሌሎችንም ባዕድ ነገሮችን በመቀላቀል ሲያዘጋጅ እንደተደረሰበት አስታውቀዋል።
በዚህም ባለ 20 ሊትር 40 ባሊ ከባዕድ ነገር የተቀላቀ ማር ለገበያ ለማቅረብ ተዘጋጅቶ መገኘቱንና እየተዘጋጀ የነበረም መቆጣጠር መቻሉን ተናግረዋል።
በተጨማሪም የሚጠቀማቸው ባዕድ ነገሮች በየዘርፋቸው በጆንያና ሌሎች ቁሳቁሶች ተከማችተው ተገኝተዋል ብለዋል።
በቁጥጥር ስር ከዋለው ግለሰብ ጋር ተባብረው የሚሰሩ አካላትን ለመያዝ የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ኮማንደር ወንድዬ አስረድተዋል።
ህብረተሰቡ እንደዚህ ዓይነት አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲያጋጥሙት በአካባቢው ለሚገኘው የጸጥታ ሃይል ጥቆማ በመስጠት የተለመደ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም አመልክተዋል።
የከተማዋ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጥላሁን ሽመልስ በበኩላቸው፤ የተዘጋጀው ማር መሰል ባዕድ ነገር ወደ ገበያ ቢገባ በህብረተሰቡ ጤና ላይ ሊስከትል ከሚችለው ጉዳት ሌላ ትክክለኛ ማር በሚያቀርቡ ነጋዴዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድር እንደነበር ገልጸዋል።