“ኢትዮጵያን ይመኟታል እንጂ አይደፍሯትም፤ አያገኟትም” – የበጎ ሰው ተሸላሚ አቶ ግርማ ወንዳፍራሽ

አዲስ አበባ ግንቦት 28 /2013 (ኢዜአ)“ኢትዮጵያን ይመኟታል እንጂ አይደፍሯትም፤ አያገኟትም፤ ህልውናዋ ተጠብቆ እንዲቆይም አንድነታችንን ማጠናከር አለብን” ሲሉ በመንግስት ተቋማት ኃላፊነት ዘርፍ የበጎ ሰው ተሸላሚ አቶ ግርማ ወንዳፍራሽ ተናገሩ።
አቶ ግርማ ወንዳፍራሽ በሰሜን ሸዋ ዞን አንፆኪያ ገምዛ ወረዳ ነዋሪ እና በሰባተኛው የበጎ ሰው ሽልማት በመንግስት የስራ ተቋማት ኃላፊነት ዘርፍ ተሸላሚ ናቸው።
ከሰሞኑ ኢዜአ በአካባቢው በነበረው ቆይታ ያነጋገራቸው አቶ ግርማ የውጭ አገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያሳድሩት ጫና ልማቷን እና እድገቷን ስለማይፈልጉ ነው ይላሉ።
ብዙ ጊዜ በአባቶቻችንም እኛም ከደረስን በኋላ የኢትዮጵያን ልማትና ዕድገት የማይፈልጉ አገራት ጫና ለማድረግ ይሞክራሉ ይሁን እንጂ እነዚህ አገራት “ኢትዮጵያን ይመኟታል እንጂ አይደፍሯትም፤ አያገኟትም” ሲሉ ተናግረዋል።
ይህን ለመመከት ከእርስ በእርስ መለያየት ተላቀን አድነታችንን ማጠናከር አለብን ብለዋል።
አቶ ግርማ አንድነታችንን በማጠናከር አባቶቻችን ያቆዩንን አገር ክብሯን አስጠብቀን ለቀጣይ ትውልዱ ማስተላለፍ አለብን ሲሉ አክለዋል።
“በአንድነት ተባብረን እንደ ትናትናው ዛሬም ነገም አገራችን ተከብራ፤ የምንኮራባት አገር ማድረግ የእኛ ፋንታ ነው” ሲሉ ተናግረዋል አቶ ግርማ።
ሌላኛው የአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ ነዋሪ አቶ ኢማም ሃማዛ የተጀመረው የእድገት እና ሥልጣኔ ጉዞ ከግብ እንዳይደርስ የውጭ ኃይሎች የሚያደርጉትን ጫና ትውልዱ መመከት አለበት ብለዋል።
ሁሉን ነገር መንግስት ማድረግ አለበት ከሚል አስተሳሰብ ተላቀን ሁላችንም ለአገር ልማት እና እድገት የየራሳችንን ድርሻ መውጣት አለብን ሲሉም አክለዋል።