የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን የአሰራር ለውጥ ሊያደርግ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 28 /2013 (ኢዜአ) የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በሚመጥን መልኩ የአሰራር ለውጥ ሊያደርግ መሆኑን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ በአሰራር ለውጡ አጠቃላይ ይዘት ላይ ከሠላም ሚኒስቴርና መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ከተውጣጡ አካላትጋር ምክክር እያካሄደ ይገኛል።
ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ እንደገለጹት ለውጡ ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ የተፈጥሮ አደጋዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የከፋ የጎርፍ አደጋ በተደጋጋሚ መከሰት፣ የበሽታ ወረርሽኞች መስፋፋት፣ የህዝብ ቁጥር መጨመርና የኢኮኖሚ እድገትን ተከትሎ የከተሞች መስፋፋትን ለአብነት አንስተዋል።
የቴክኖሎጂ እድገት፣ የአገሪቱ የጂኦ-ፖለቲካ አቀማመጥ እና ተለዋዋጭ አገራዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችም ሌሎች ተጠቃሽ ምክንያቶች መሆናቸውን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል።
የሠላም ሚኒስትር ዴኤታ ፍሬዓለም ሽባባው በበኩላቸው የአሰራር ለውጡ ኮሚሽኑን ለዜጎች አኗኗር የሚመጥን ዘመናዊና ትልቅ ተቋም እንደሚያደርገው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ የዲጂታል አሰራርን በመከተል የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ የሚመጥን ተቋም መሆን ይጠበቅበታል ነው ያሉት።
የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን በ1966 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን፤ እየተገበረ ያለው ፖሊሲና ስትራቴጂ 47 ዓመታትን ያስቆጠረ መሆኑን ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።