የኢንቨስትመንት ዘርፉ እንዲያድግ ያሉ ከባቢያዊና የውጭ አማራጮችን መጠቀም ይገባል- አቶ መላኩ አለበል

ባህር ዳር፤ መጋቢት 28/2014(ኢዜአ) ”የኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ዘርፉ ወደ ተሻለ ደረጃ በማሳደግ በኢኮኖሚ ጠንካራ ሆኖ ለመገኘት ያሉ ከባቢያዊ ፀጋዎችንና የውጭ እድሎችን አቀናጅቶ መጠቀም ይገባል” ሲሉ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ገለጹ።
በኢንዱስትሪንና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ዙሪያ ባለሃብቱን ያሳተፈ የኢንቨስትመንት ፎረም በደብረ ታቦር ከተማ ተካሂዷል።
ሚኒስትሩ በፎረሙ መድረክ እንዳሉት፤ አካባቢንና እራስን ለመቀየር የውስጥ እና የውጭ አቅምን አሟጦ ለኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ልማት መጠቀም የግድ ይላል።
ባለፉት ጊዜያት ዘርፉን ለማሳደግ በመንግስት በርካታ ስራዎች መከናወናቸውንና በዚህም አበረታች ለውጦች መታየታቸውን ጠቅሰው፤ ይህን አጠናክሮ በመቀጠል ወደ ተሻለ የኢኮኖሚ ደረጃ ማሻገር እንደሚገባ ተናግረዋል።
ድህነትን ለማሸነፍ ትክክለኛውን ነባራዊ ሁኔታ በመረዳት ለችግሮች ትክክለኛና ወቅታዊ መፍትሄ ማበጀት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
“ስማችን፣ ታሪካችን፣ ባህላችንና ማህበራዊ መስተጋብራችን ትልቅ ነው፤ ይሄንኑ በማሳደግ ለሁለንተናዊ ልማት መጠቀም ይጠበቅብናል” ብለዋል።
ሃገርን ለማልማት የመጣው ባለሃብትና ለህዝብና ለሃገር ጥቅም የሚሰራው አመራር በመገፋፋት ሳይሆን በሚገጥሙ ችግሮች ዙሪያ ተነጋግሮ በመፍታት ለጋራ እድገት በትብብር መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
የኋላ ታሪክና ትልቅነት ዛሬ ላለ የመልማት አቅም መሰረት እንጂ መመኪያ ብቻ ከሆነ ድህነትን ከማባባስ ውጭ የሚፈይደው ነገር አይኖርም ሲሉ ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
ለመለወጥና ለመበልጸግ ጠንካራ ባህልና ማንነትን የልማት መሳሪያ በማድረግ ለእድገት ማዋል እንደሚገባ ተናግረዋል።
”ለጋራ የኢኮኖሚ ልማት አመራሩ ባለሃብቱን ረጅም ርቀት ሄዶ መደገፍና ማበረታታት ሲገባው መግፋት የለበትም” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ናቸው።
ቀደም ሲል የኢንቨስትመንት ፍሰቱ ፍትሃዊነት የጎድለውና የሚሳበብበት አካል እንደነበር ጠቅሰው፤ ዛሬ ላይ ግን ችግር ካለ የራሳችን ብቻ ነው ብለዋል።
አመራሩ የአሰራር ስልቶችን ለጋራ ልማት እንዲውሉ ማድረግ እንዳለበት አመልክተው፤ ባለሃብቱም በአሰራርና መመሪያ መሰረት የሚያምን መሆን እንደሚገባው ተናግረዋል።
በባለሃብቱ በኩል የሚነሱ አሳማኝ ቅሬታዎችንና ጥያቄዎችን መንግስት ህግና መመሪያን ተከትሎ በማስተካከል ለዘርፉ እድገት በጠንካራ ትብብር እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል።
የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ በበኩላቸው፤ ‘እንደ ደቡብ ጎንደር ዞን ኢንቨስትመንት ከሪፎርም አልፎ ሪቮሊሽን የሚያስፈልገው ዘርፍ ነው” ብለዋል።
”ባለሙያውና አመራሩ ስራውን ከማሳለጥ ይልቅ ለስራው እንቀፋት እየሆነ ነው፤ በመድረክ የምንናገረውና በተግባር የምናውለው ተመሳሳይ ካልሆነ ህዝብን ማገልገል አይቻልም ብለዋል።
ከዚህ ቀደም የተመጣበት ክፉ መንገድ አለ ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ፤ ያንን መንገድ በአዳዲስ አሰራሮችና አስተሳሰቦች መቀየር ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል።
ባለሃብቱም የጀመረውን ሳይጨርስ የማስፋፊያ ቦታ በመጠየቅ መሬት አጥሮ የማስቀመጥ አባዜን ማቆም እንዳለበት አሳስበዋል።
ብዙ ማምረት የሚችል የአርሶ አደር መሬት ለኢንቨስትመንት አግልግሎት በሚል ለባለሃብት የሚሰጠው የተሻለ ገቢና የስራ እድል ይፈጥራል በሚል እንደሆነ አስረድተዋል።
በርካታ መሬት ጥቅም ከመስጠት ይልቅ ያለአግባብ ታጥሮ ለዘመናት ማቆየት ትክክል ባለመሆኑ አሁን ላይ መሬት ወስደው የማያለሙ ባለሃብቶችን የመነጠቅ ስራ ተጀምሯል ፤ ተጠናከሮ ይቀጥላል ብለዋል።
ባንኮች ብድርን በመስጠት በኩል እንደ ደብረታቦር መሰረታዊ ችግር ስላለ መንግስት ጉዳዩን ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ በፕላስቲክ ውጤት ማምረቻ ስራ ላይ የተሰማሩት አቶ ሙሉጌታ አበባው ናቸው።
ማምረቻና ትራንስፎርመር ሳይቀር በራስ አቅም በመገንባት ወደ ስራ ለመግባት የብድር አቅርቦት በሚጠየቅበት ወቅት ባንኮች በነጻ የሚያበድሩ እስኪመስል ድረስ ባለሃብቱን በማጉላላት ላይ ናቸው ብለዋል።።
መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት በተለይም በብድር አቅርቦት ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር መነጋገር እንዳለበት ጠቁመዋል።
በፎረሙ መስረክ የፌደራል ፣ ክልልና ዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ፣ባለሃብቶችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።