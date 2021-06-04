የከተማ ዓሳ እርባታና እቀባዊ እርሻ ቴክኖሎጂን ማስፋፋት ይገባል-ሚኒስቴሩ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 27/2013 ( ኢዜአ) በአገሪቱ የተቀናጀ የከተማ ዓሳ እርባታና እቀባዊ እርሻ ቴክኖሎጂን ለማስፋት በትኩረት እንደሚሰራ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገለጸ።
ቴክኖሎጂው በከተሞች በአነስተኛ ቦታ ከፍተኛ የዓሳ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ይመረትበታል።
የተቀናጀ የከተማ ዓሳ እርባታና እቀባዊ እርሻ ቴክኖሎጂ የምርምር ስራው በውጤታማነት ተጠናቆ ፕሮጄክቱን ለማስፋፋት ዛሬ ለጄኔራል ዊንጌት ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ተላልፏል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በቅጥር ግቢው ለአንድ ዓመት ያህል በምርምር ደረጃ የሰራበት የተቀናጀ የከተማ ዓሳ እርባታና እቀባዊ እርሻ ቴክኖሎጂ ማበልፀጊያ ማዕከል ውጤታማ እንደነበር አስታውቋል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ያኒያ ሰዒድመኪ በሥነ ሥርዓቱ ላይ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የዓሳ ምርቶች በዋናነት ከሀይቆች፣ ወንዞችና ሰው ሰራሽ ግድቦች ይገኛሉ።
ይሁን እንጂ ሀይቆቹ በተለያዩ ምክንያቶች ከመበከላቸው በተጨማሪ በቂ የሆነ የዓሳ ማስገር ቁጥጥር ባለመኖሩ ምርቱ እየተመናመነ መጥቷል ብለዋል።
በዚህ ሳቢያ አገሪቱ ለዓሳ ግዥ የውጭ ምንዛሪ በማውጣት ላይ እንደምትገኝ ያስረዱት ሚኒስትር ዴኤታዋ፣ በከተሞች በአነስተኛ ቦታ ከፍተኛ የዓሳ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ምርት በማምረት ችግሩን እንደሚያቃልለው ተናግረዋል።
ቴክኖሎጂው የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ በተጨማሪ በሥራ ዕድል ፈጠራና የውጭ ምንዛሪንም በማስቀረት አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ዶክተር ያኒያ አስረድተዋል።
የተቀናጀ የከተማ ዓሳ እርባታና እቀባዊ እርሻ ቴክኖሎጂን በመላ አገሪቱ ማስፋፋት እንደሚገባ አመልክተዋል።
የተቀናጀ የከተማ ዓሳ እርባታና እቀባዊ እርሻ ቴክኖሎጂ ማበልፀጊያ ማዕከል አስተባባሪ አቶ መሀሪ ብርሃነ ቴክኖሎጂው በኢትዮጵያ ዘመናዊ የዓሳ እርባታን ለማስፋት ያስችላል ብለዋል።
በማዕከሉ የዓሳ ጫጩት ማብላያ፣ማቆያ፣ የውሃ ማጣሪያና ማከሚያ፣የዓሳ ምግብ ማምረቻ እንዲሁም ከመሬት ወደ ላይ በመደራረብ በአነስተኛ መሬት ማምረት እንደሚያስችል አስረድተዋል።
ከዓሳ እርባታ የሚገኝ ውሃ ለእጽዋት እድገት በሚመች መልኩ በመጠቀም አትክልትና ፍራፍሬ ማምረት መቻሉን ገልጸዋል።
በዚህም ሰላጣ፣ቆስጣ፣ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ የሾርባ ቅጠልና እንጆሪ መመረቱን አስተባባሪው ተናግረዋል።
በከተሞች በአነስተኛ ቦታ የአትክልትና ፍራፍሬ የሚያመርትበት ዘመናዊ የከተማ ግብርና ቴክኖሎጂ ማበልፀግና ማስፋፋት እንደሚገባ በሥነ ሥርዓቱ ላይ ተገልጿል።