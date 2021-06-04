የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ውጤታማ ማድረግ የሚያስችል ጥናት መካሄድ ጀመረ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 27/2013 ( ኢዜአ) የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ከአገሪቱ የተፈጥሮ ጸጋና ምርት ጋር አጣጥሞ በማስኬድና ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል ጥናት ተጀምሯል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር፤ ለጥናቱ የግብአት ማሰባሰቢያ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል።
ጥናቱ በአገሪቱ ያሉ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ባሉባቸው የአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ተፈጥሯዊ ጸጋዎችና ምርቶች ላይ ተመስርተው ውጤታማ ስራዎችን እንዲያከናውኑ የሚያግዝ መሆኑም ተመልክቷል።
ከኢትዮጵያ ቴክኒካል ዩኒቨርስቲ የተወከሉትና የጥናት ቡድኑ አባል ገበየሁ ታደሰ ጥናቱ ያለበትን አሁናዊ ሁኔታ የሚዳስስ ጽሁፍ አቅርበዋል።
በፅሁፋቸውም በአገሪቱ 670 የመንግስት 830 የግል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት መኖራቸውን ጠቁመዋል።
ይሁን እንጂ የማህበረሰቡን ችግር በሚፈለገው መልኩ መፍታትም ሆነ አገሪቱ ከዘርፉ ማግኘት ያለባትን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ከማስገኘት አኳያ ብዙ መስራትን ይጠይቃል ብለዋል።
በተለይም አካባቢያዊ ሃብቶች፣ ወጪና ጊዜ ቆጣቢ በሆነ መልኩ ወደ ቢዝነስ በመቀየር ረገድ ክፍተቶች መኖራቸውን ጠቅሰዋል።
በመሆኑም በዘርፉ የተሻሉ ውጤቶችና ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ያበለጸጉ አገራትን ተሞክሮ ወደ አገር ውስጥ በማምጣትና ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ነው ያሉት።
ለዚህም የሚያግዝ ሰፊ ጥናት መጀመሩን ገልጸዋል።
የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ባለሰልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አስፋው አበበ፤ ጥናቱ ከዘርፉ ጋር ተመጋጋቢ ናቸው የተባሉ ተቋማትን ያማከለ ቢሆን የተሻሉ ግኝቶች ይገኛሉ የሚል እምነት መኖሩን ተናግረዋል።
አገር በቀል የሆኑ እውቀቶች ላይ በመመስረት ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ አሰራሮችን መዘርጋት ማስፈለጉንም ነው የገለጹት።
የከፍተኛ ትምህርት ጥራት ምክር ቤት ምስረታ ላይ የተገኙት ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ፤ ጥናቱ ዘርፉን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስና ህብረተሰቡንም ሆነ ሙያተኞችን ተጠቃሚ በማድረግ የጎላ ሚና አለው ብለዋል።
በውይይቱ ላይ የተነሱት ነጥቦች ለጥናቱ አይነተኛ ግብአት እንደሚሆኑ በመግለጽ በጥናቱም ሆነ በልምድ ልውውጡ አጋርነታቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል።