የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ለ990 ወጣቶች የመስሪያ ቦታዎችን አስረከበ

ሀዋሳ፤ ግንቦት 27/2013 (ኢዜአ) የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር የሥራ ዕድል ለተፈጠረላቸው 990 ወጣቶች የመስሪያ ቦታዎችን አስረከበ ፡፡
የከተማዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ በርክክቡ ወቅት እንደተናገሩት፤ አስተዳደሩ በበጀት ዓመቱ እስካሁን ለ21 ሺህ 300 ወጣቶች በተለያዩ ዘርፎች የሥራ ዕድል መፍጠር ችሏል፡፡
አስተዳደሩ ለከተማው ወጣቶች ምቹና ሰርተው የሚለወጡበትን የሥራ ቦታ በማዘጋጀት ዛሬው በ198 ማህበራት ለታቀፉ 990 ወጣቶች የመስሪያ ቦታዎችን በዕጣ መስጠቱን ገልጸዋል።
ለወጣቶቹ የተላለፈው የመስሪያ ቦታ ወደ ባለሀብትነት ከተሸጋገሩ ማህበራት የተላለፈና ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እየተገነቡ ካሉ አዳዲስ ሼዶች መካከል የተወሰኑት እንደሆኑ ጠቁመዋል፡፡
ይህ ተግባር ሁሉንም የከተማዋ ወጣቶች እኩል ተጠቃሚ ባደረገ መልኩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል፡፡
ወጣትነት ዳግም የማይገኝ ወርቃማ የዕድሜ ክልል ነው ያሉት ምክትል ከንቲባው “ወጣቶች ይህንን ጊዜያቸውን ጠንክሮ በመስራት የወደፊት ሕይወታቸውን ብሎም የሀገራቸውን መፃኢ ዕድል ብሩህ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል” ብለዋል።
የመስሪያ ቦታ ካገኙ ወጣቶች መካከል የዩኒቨርሲቲ ምሩቅ የሆነው ደግነት በላይነህ በሰጠው አስተያየት፤ ከሌሎች ምሩቃን ጋር በማህበር ተደራጅተው የዳቦ ጋገራና ሽያጭ ሥራ ላይ እንደሚሰማሩ ገልፆ በቦታ ችግር ምክንያት ሥራችንን በአግባቡ ሳንጀምር ቆይተናል ብሏል፡፡
ከተማ አስተዳደሩ ይህን ዕድል በማመቻቸቱ መደሰቱንና ለበለጠ ሥራ እንዳነሳሳቸው ተናግሯል።
የቴክኒክና ሙያ ተመራቂው ወጣት ካሊብ ጃቤ በበኩሉ፤ በኢንተርኔት ካፌ ሥራ ላይ በማህበር ተደራጀቶ መሰማራቱን ጠቅሶ አሁን ያገኙት የመስሪያ ቦታ ቀድሞ ከነበሩበት የተሻለ አገልገሎት ለመስጠት አመቺ እንደሆነ ገልጿል ፡፡
ወጣቶች ካለፉት ጊዜያት ትምህርት ወስደን ከአልባሌ ስፍራ በመራቅ ለቤተሰቦቻችንና ለሀገር የምንተርፍ ዜጎች ለመሆን በርትተን መሥራት ይጠበቅብናልም ብሏል ፡፡
ወጣት ብርሀን ገብረመድኅ በበኩሏ በኩኪስና ዳቦ ምርት ላይ ተደራጅታ እየሰራች እንደምትገኝ ገልፃ የመስሪያ ቦታ ማግኘታቸው ተረጋግተው ሥራቸው ላይ ብቻ እንዲያተኮሩ ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥርላቸው ተናግራለች ፡፡
ዛሬ የተላለፉት የመስሪያ ቦታዎች በአብዛኛው ለዩኒቨርሲቲና ቴክኒክና ሙያ ምሩቃን እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች በልዩ ትኩረት እንደሆነም በርክክብ ስነ-ስርዓት ወቅት ተገልጿል ፡፡