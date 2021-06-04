ዲላ ግንቦት 27/2013 (ኢዜአ) ችግኞችን ተንከባክቦ በማጸደቅ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት ዜጎች እንዲያግዙ ጥሪ ቀረበ።
“የሀገራችንን ሰርዓተ ምህዳር በመጠበቅ ልማታችንን እናፋጥናለን” በሚል መሪ ሀሳብ የዓለም የአካባቢ ቀን በደቡብ ክልል ደረጃ በጌዴኦ ዞን ወናጎ ወረዳ በችግኝ ተከላና በጉብኝት ተከብሯል።
የክልሉ አካባቢ ጥበቃና ደን ልማት ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሳሙኤል ቀቀቦ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት፤ በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ልማት መረሃ ግብር በክልሉ ከ600 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት ተደርጓል።
ዜጎች በችግኝ ተከላው በነቂስ በመሳተፍ እቅዱን እውን ለማድረግ የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
በክልሉ የሚተከሉ ችግኞችን ተከባክቦ በማጸደቅ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙም ጥሪ አቅርበዋል።
ችግኞችን ከመትከል በተጓዳኝ የተተከሉትን የመጠበቅና የመንከባከቡ ስራ በልዩ ትኩረት ሊከናወን እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ለምለም ከበደ ናቸው።
የአየር ንብረት ለውጥን በመቋቋም ጉዳቱን ለመቀነስ ደኖችን ከጭፍጨፋ ለመከላከል በክልሉ ለአካባቢ ጥበቃ ስራ ልዩ ትኩረት የሚሰጡ ባህላዊ እሴቶችን ማስተዋወቅ እንደሚገባም አመልክተዋል።
በዚህ ረገድ የጌዴኦን ባህላዊ የአካባቢ ጥበቃ ባህልን ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍና በዓለም ቅርስነት በማስመዝገብ ለማስተዋወቅ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።
የወናጎ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተካልኝ ጌታሁን በበኩላቸው፤ በወረዳው ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ቢኖርም በጥምር ግብርና ስርዓት አካባቢው የተሸፈነ በመሆኑ ስነ ምህደሩ ከመጠበቁ ባለፈ የምግብ ዋስትና ችግር እንዳይኖር አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጸዋል።
የዓለም የአካባቢ ቀን በወናጎ ወረዳ ሲከበር ከክልሉ ሁሉም የተለያዩ አካባቢዎች የተወጣጡ አመራሮችና ባለሙያዎች የተሳተፉ ሲሆን የዛፍ ችግኞች ተከላና የጌዴኦ ባህላዊ መልከዓ ምድር ተጎብኝቷል።