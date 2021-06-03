መንግስት የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ተግቶ እየሰራ ነው- ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ

ሐረር ፤ ግንቦት 26/ 2013(ኢዜአ) መንግስት የልማት እቅዶቹን እያሳካ የእድገት ጉዞውን በማጠናከር የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ተግቶ እየሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ገለጹ።
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከ100 ሚለየን ብር በላይ ወጪ የተገባው የጉርሱም ሆስፒታል የውስጥ ቁሳቁስ ተሟልቶለት ዛሬ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል።
ሆስፒታሉን መርቀው የከፈቱት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ እንደተናገሩት፤ በክልሉ ግንባታቸው ዘግይተው ከነበሩ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የጉርሱም ሆስፒታል ነው።
ህዝቡና መንግስት ባደረጉት ያላሰለሰ ጥረት አጠናቆ የውስጥ ደርጅት በማሟልት ለአገልግሎት ማብቃት መቻሉን አስታውቀዋ።
መንግስት የልማት እቅዶቹን እያሳካ የእድገት ጉዞውን በማጠናከር የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋጋጥ አሁንም ተግቶ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የክልሉ መንግስት በተለይ በሁሉም አካባቢዎች የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ምክትል ፕሬዚዳንቷ ተናግረዋል።
የጉርሱም ሆስፒታል የአካባቢው ህዝብ የሚገኘውን የጤና አገልግሎት ይበልጥ እንዲጠናከር የሚያግዝ በመሆኑ ሊንከባከባቸው ይገባል ብለዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ በበኩላቸው፤ በዞኑ ከመስከረም ወር ጀምሮ የትምህርት፣የጤና፣የገበያ ማዕከላትና ጨምሮ 397 የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው አገልግሎት በመስጠት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል
1 ነጥብ 2 ቢሊየን ብር በሆነ ወጪ የተገነቡት የልማት ፕሮጀክቶች ከ3 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የዞኑ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ማድረጉን አስታውቀዋል።
የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየተከናወኑ ባሉ ስራዎች በመሳተፍ የድርሻውን መወጣት እንዳለበትም አመልክተዋል።
የኦሮሚያ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ አማካሪ አቶ ምህረቱ ታረቀኝ እንዳሉት፤ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባው የጉርሱም ሆስፒታል ለምስራቅ ሐረርጌና በሱማሌ ክልል ለሚገኙ አዋሳኝ ወረዳዎች ጨምሮ ከግማሽ ሚሊየን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው።
ሆስፒታሉ አልትራ ሳውንድ፣ኤክስሬይ፣ላብራቶሪ እና ሌሎችም አስፈላጊ የህክምና ቁሳቁሶች የተሟላላት መሆኑን ገልጸዋል።
በጉርሱም ወረዳ የፉኛን ቢራ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ብዙአየሁ ጢቂ በሰጡት አስተያየት የሆስፒታሉ አገልግሎት መጀመር ወደ ሐረር እና ሌላም አካባቢ ርቀው በመሄድ ህክምና ለማግኘት የሚያወጡትን ወጪ በማስቀረት በአቅራቢያቸው የተሟላ የህክምና አገልግሎት እንደተመቻቸላቸው ተናግረዋል።
የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግራቸውም እንዲፈታላቸው የሚፈልጉ መሆናቸውንም አመልክተዋል።
የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ በሆስፒታሉ ቅጥር ግቢ የዛፍ ችግኝ በመተከል አሻራቸውን አኑረዋል።