ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው ጊዜ ማጠናቀቅ የአመራሩ ዋነኛ ትኩረት ነው…የኢሉባቦር ዞን ዋና አስተዳዳሪ

መቱ (ኢዜአ) ግንቦት 26/2013 የግንባታ ፕሮጀክቶችን የማጓተት ልማድን በመስበር ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የልማት ስራዎችን በፍጥነት ማጠናቀቅ የአመራሩ ዋነኛ ትኩረት መሆኑን የኢሉባቦር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ታሪኩ ነጋሽ ገለጹ።
በዞኑ የተገነቡ የተለያዩ የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች በዛሬው ዕለት ተመርቀዋል።
ዋና አስተዳዳሪው በፕሮጀክቶቹ ምረቃ ላይ አንደተናገሩት ኅብረተሰብን ተጠቃሚ ለማድረግ የተለያዩ የመሠረተ ልማቶችን በአጭር ጊዜ ጥራታቸው ተጠብቆ በመገንባት ለአገልግሎት ማብቃትን ቀዳሚ ትኩረት ባደረገ መልኩ እየተሰራ ነው።
ቀደም ሲል ፕሮጀክቶችን በመገንባት ረገድ የነበረውን የማጓተት ልማድ በማስወገድ የኅብረተሰቡን የልማት ጥያቄዎች በአጭር ጊዜ ለመመለስ የሚደረጉ ጥረቶች አሁን ላይ ውጤታቸው እየታየ ነው።
ፕሮጀክቶቹ በተፈለገው መጠን ለረጅም ጊዜ ሳይጎዱ አገልግሎት እንዲሰጡም ህብረተሰቡ ተገቢውን ክብካቤ ሊያደርግላቸው እንደሚገባም አሳስበዋል።
በኦሮሚያ ውሃና ኢነርጂ ልማት ቢሮ የኮንትራት አስተዳደር ዳይሬክተር ኢንጂነር ጉርሜሳ ኦልጂራም በምርቃቱ ላይ እንዳሉት የኤሌሞን የመጠጥ ዉሃ ፕሮጀክት በታቀደለት ጊዜ ለማጠናቀቅ ቁርጠኛ አመራር ተሰጥቶበታል።
በ130 ሚሊዮን ብር የተሠራው ይህ የመጠጥ ውሃው ፕሮጀክት ለ39ሺህ የወረዳው ነዋሪዎች ለ20 ዓመታት በበቂ ሁኔታ ማገልገል እንደሚችልም ተገልጿል።
የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ አምባቸው ገዛኸኝ እንደገለጹት በወረዳው ተገንብተው ዛሬ ለምረቃ ከበቁት ፕሮጀክቶች መካከል በተለይም የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቱ የወረዳውን የቆየ የንጹህ መጠጥ ውሃ ጥያቄ የመለሰና ችግሮቹን የፈታ ነው።
“የዲዱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና በ46 ሚሊዮን ብር የተገነባው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጁም ለትምህርት ብለዉ ወደ ሌሎች ቀበሌዎችና ወረዳዎች ይሄዱ የነበሩትን ተማሪዎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የፈቱ ናቸዉ” ብለዋል።
ዛሬ ለምረቃ ከበቁት የልማት ፕሮጀክቶች መካከል በዶረኒ ወረዳ የተገነቡት የንጹህ መጠጥ ውሃ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅ የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄ ለመመለስ የሚያግዙ ናቸው።
ከወረዳው ነዋሪዎች መካከል አቶ ፈይሳ ገበየሁ እንደተናገሩት ቀደም ሲል በንጹሕ ውሃ እጥረት ይደርስባቸው የነበረውን እንግልትና የውሃ ወለድ በሽታ ስጋት ተቃልሎላቸዋል።
ንጹሕ ውሃ ፍለጋ ራቅ ወዳለ ስፍራ በመመላለስ ከሚባክነው ጊዜና ጉልበት ባለፈ ለጉልበት ሰራተኛ ጭምር የሚወጣውን ወጭ እንዳስቀረላቸው ገልጸው “መንግስት ጥያቄያችንን ሰምቶ ምላሽ በመስጠቱ በተለይም የጤናውን ችግር ቀርፎልናል” ብለዋል።
ተማሪ ፍቅሩ ያደሳ በበኩሉ በወረዳቸው የተገነባው የዲዱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከዚህ በፊት ትምህርቱን ለመከታተል ወደ ሩቅ ከተማ የሚያደርገውን ጉዞ አስቀርቶለታል።
እሱና ጓደኞቹ ከዚህ በኋላ በርቀት ጉዞ በመመላለስ የሚባክነው ጊዜ ስለሚቀር ትምህርታቸውን በአግባቡ ለመከታተል በቂ ጊዜ እንደሚኖራቸው ተናግሯል።
በ130 ሚሊዮን ብር የተሠራው የመጠጥ ውሃው ፕሮጀክት ለ39ሺህ የወረዳው ነዋሪዎች ለ20 ዓመታት በበቂ ሁኔታ ማገልገል እንደሚችልም ተገልጿል።
ዘንድሮ በዞኑ ወደ 380 ሚሊዮን ብር በሚደርስ በጀት ተገንብተው ለአገልግሎት ከበቁት ፕሮጀክቶች መካከል ዛሬ በዶረኒ ወረዳ የተመረቁት በአጠቃላይ 187 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው መሆኑ ተገልጿል።