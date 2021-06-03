የአፋር ክልል አራት ከተሞች የ4ጂ ፈጣን ኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ሆኑ

ሰመራ ግንቦት 26/2013 (ኢዜአ) ኢትዮ ቴሌኮም በአፋር ክልል ሠመራን አራት ከተሞች የ4G ኢንተርኔት ፈጣን አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ አደረገ።
በሰመራ ከተማ ዛሬ የ4G ኢንተርኔት አገልግሎት የማስተዋወቅና የማስጀመር ስራ ተከናውኗል።
በማስጀመሪያ መርሃ-ግብሩ ላይ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ እንደተናገሩት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ተወስኖ የነበረውን የ4G ኢንተርኔት አገልግሎት ወደ ክልል ከተሞችም በማስፋፋት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማሻሻል እየተሰራ ነው
“በመሆኑም በክልሉ ከተሞች እየተጀመረ ያለዉ ፈጣን ኢንተርኔት አገልግሎት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች በማሳለጥ ሁለንተናዊ እድገትንና ዘመናዊነት ቴክኖሎጂን የመጠቀም ባህልን ያበረታታል ተብሎ ይጠበቃል” ብለዋል።
በመድረኩ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ እንደተናገሩት በዚህ አመት ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎቱን በ103 በላይ በሚሆኑ ከተሟች ለማስፋፋት ተቋሙ አቅዶ እየሠራ ሲሆን ከዚህም ውስጥ የአፋር ክልል ከተሞችም ይገኙበታል ብለዋል።
በሰሜን ምስራቅ ሪጂን የ4ጂ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት የሚጀመርባቸዉ ሠመራ ፣ሎግያ ፣አይሳኢታና አዋሽ ሰባት ከተሞች መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በመላው ሃገሪቱ በዚህ አመት ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎቱን ከ103 በላይ በሚሆኑ ከተሞች ለማስፋፋት ተቋሙ አቅዶ እየሠራ መሆኑን ገልጸው ከነዚህ መካከልም ዛሬ አገልግሎት የተጀመረባቸው የአፋር ክልል አራት ከተሞች እንደሚገኙበት አስረድተዋል።
የክልሉ ርዕሰ-መስተዳደር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው እንደተናገሩት የክልሉ ከተሞች ከሌሎች የሀገራችን ከተሞች እኩል የ4ጂ ፈጣን ኢንተርኔት ተጠቃሚ መሆን የአገልግሎት ፍትሃዊነት አንዱ ማሳያ ነው።
አገልግሎቱ ከዚህ በፊት የነበረዉን የኢንተርኔት ፍጥነትና አጠቃላይ የቴሌኮም አገልግሎቱን በማዘመን የህብረተሰቡን ኑሮ ዘመናዊነት የተላበሰ እንደሚያደርገውም ገልጸዋል።
ዘርፈ-ብዙ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እምርታ ይዞ እንደሚመጣ ሚጠበቀዉን ይሔን ቴክኖሎጂ የማስጀመር ስራው በስኬት እንዲጠናቀቅ ሃላፊነታቸዉን ለተወጡ አካሎች ሁሉ ምስጋናቸዉን አቅርበዋል።
በመርሃ-ግብሩ ላይ የአፋር ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ እና የኢትዮ-ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩን ጨምሮ የክልሉ መንግስት የስራ ሃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
ኢትዮ ቴሌኮም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በበርካታ የሃገራችን አካባቢዎች የአገልግሎት አሰጣጡን ለማዘመን የሚያስችለውን የ4ጂ የኢንተርኔት አገልግሎት በስፋት እያስጀመረ መሆኑ ይታወቃል።