ከሰላማዊ ዜጎች ግድያና ከጾታዊ ጥቃት ጋር በተያያዘ በ53 የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ክስ ተመሰረተ

አዲስ አበባ፤ ግንቦት 26/203(ኢዜአ) በትግራይ ክልል ከሰላማዊ ዜጎች ግድያና ከጾታዊ ጥቃት ጋር በተያያዘ በ53 የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ክስ መመስረቱን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስታወቀ።
በማይካድራ ከንጹሃን ግድያ ጋር በተያያዘ 200 ሰዎች መለየታቸው እና ከእነዚህም ወስጥ 23ቱ በቁጥጥር ስር ውለው ክስ እንደተመሰረተባቸውም ይፋ አድርጓል።
የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የውጭ ቋንቋዎችና ዲጂታል ሚዲያ ኃላፊ ቢልለኔ ስዩም ጋር በመሆን በአገር ውስጥ ለሚገኙ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል።
መግለጫው በዋናነት በትግራይ ክልል ስላለው የሰብዓዊ እርዳታ ድጋፍና ተፈጸሙ የተባሉ ወንጀሎች ላይ ያተኮረ ነው።
ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በዚህ ወቅት በትግራይ ክልል ተፈጸሙ የተባሉ ወንጀሎችን በማጣራት ረገድ የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን፣ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ እየሰሩ መሆኑን አስታውቀዋል።
በምርመራው የአሸባሪው ህወሃት ስራ አስፈጻሚ አባላት የታጠቁ ወታደሮችን በማደራጀት የሰሜን እዝን ከማጥቃት ጀምሮ የህገ መንግስት ጥሰትን በተለያዩ አካባቢዎች የእርስ በእርስ ጦርነት እንዲፈጸም ጥረት ማድረጋቸው ተረጋግጧል ብለዋል።
በተጨማሪም ይህ ኃይል በፌዴራል ተቋማት የሚገኙ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ ጥቃት ፈጽሟል፤ ተቋማቱንም አውድሟል ነው ያሉት።
በወንጀሉ የተጠረጠሩ የተወሰኑ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ጠቅሰው፤ ሌሎችን የማደኑ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ በተለያዩ ጥፋቶች ላይ ተሰማርተው የተገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተጠያቂ እንደሚሆኑ ቀደም ሲል መግለጻቸው ይታወሳል።
በዚህም መሰረት ክልሉ ከሰላማዊ ዜጎች ግድያ ጋር በተያያዘ 28 እንዲሁም ከጾታዊ ጥቃት ጋር በተያያዘ 25 የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ክስ መመስረቱንም ጠቁመዋል።
እስካሁን ባለው ሂደትም በክልሉ ከ100 በላይ ሰላማዊ ዜጎች ህይወታቸው ማለፉን ነው ጠቅላይ አቃቤ ህጉ የተናገሩት።
በማይካድራ በሰላማዊ ዜጎች ላይ በተፈጸመ ጭፍጨፋ ደግሞ በርካቶች መሞታቸውንና ለከፋ አካላዊ ጉዳት መዳረጋቸውን አንስተዋል።
ከድርጊቱ ጋር በተያያዘ ‘እጃቸው አለበት’ ተብለው 200 ሰዎች መለየታቸውንና ከእነዚህ ውስጥ 23ቱ በቁጥጥር ስር ውለው ክስ ተመስርቶባቸዋል ነው ያሉት።
የፍርድ ሂደታቸውም በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል።
በማይካድራ የሰላማዊ ዜጎች እልቂት እጃቸው አለበት ተብለው ከተለዩ ሰዎች መካከል በርካቶች ወደ ሱዳን መሸሻቸውንም ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ገልጸዋል።