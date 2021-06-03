ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በትክክል መረዳት አለበት…የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል

ግንቦት 26/2013 (ኢዜአ) ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በትክክል መረዳት አለበት ሲሉ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ተናገሩ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ መቀመጫቸውንአዲስ አበባ ካደረጉ አምባሳደሮችና የዓለም አቀፍ ድርጅት ተወካዮች ጋር ተወያይቷል ።
የሠላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት፤ መንግሥት በክልሉ ያከናወነውን የሕግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ የሰብዓዊ እርዳታና መልሶ ማቋቋም ሥራ እየተሰራ ነው።
መንግሥት የሚያደርገውን ጥረት ተከትሎ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ተቋማት በአጋርነት የክልሉ ህዝቦች የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ለማቃለል ርብርብ እየተደረገ ነው ብለዋል።
በዚህም የግብርና ሥራ ፣ ትምህርት ፣ ጤና ፣ የስልክና ኢንተርኔት እንዲሁም ሌሎች መሰረተ ልማቶች አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ገልጸዋል።
እነዚህ ሥራዎች እየተሰሩ ቢሆንም በአንዳንድ አካላት የሚወጡ መረጃዎች በክልሉ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ያላስገባና ከእውነት የራቀ መሆኑን ነው ሚኒስትሯ የጠቆሙት ።
“ዜጎቻችን ናቸው የሚሰቃዩት፤ ስቃያቸው ይሰማናል” ያሉት ሚኒስትሯ መንግሥት የክልሉ ህዝቡ ወደ ቀደመ ሰላሙና ልማቱ እንዲመለስ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማኅብረሰብ ክልሉን በተመለከተ የሚሰራጨውን መረጃ በማጣራት ትክክለኛውን መረጃ መያዝ እንዳለበት አሳስበዋል።
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው የሰብዓዊ ድጋፍ ሥራዎች በክልሉ እየተፋጠኑ መሆኑን አስረድተዋል።
ሌሎችም የመሰረተ-ልማት ዝርጋታዎችና የመልሶ ማቋቋም ሥራዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን ገልጸው ፤ ለሥራዎቹ ስኬት የአጋር አካላት ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በክልሉ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ተከታታይነት ያለው መረጃ እንዲወጣ ለተግባቦት ሥራው ትኩረት መሰጠት እንደሚገባ በመድረኩ ተጠቅሷል።