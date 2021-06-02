ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋት በአገር ውስጥና በውጭ ተወዳዳሪ የሆነ ዜጋን ለመፍጠር እየሰራን ነው – አቶ ሺመልስ አብዲሣ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 25/2013 ( ኢዜአ) ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋትና ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ በማድረግ በአገር ውስጥና በውጭ ተወዳዳሪ የሆነ ዜጋን ለመፍጠር እየተሰራ ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሺመልስ አብዲሣ ተናገሩ፡፡
ርዕሰ መስተዳድሩ ይህን ያሉት በአዋሽ መልካ ከተማ የተገነባውን ኢፈ ቦሩ አዋሽ መልካ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ባስመረቁበት ወቅት ነው፡፡
በፊንፊኔ ዙሪያ በኦሮሚያ ልዩ ዞን በ1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በጀት እየተገነቡ ከሚገኙ ፕሮጀክቶች መካከል 105ቱ ተመርቀው ለአገልግሎት መብቃታቸው በዚህ ወቅት ተነግሯል፡፡
በትምህርት ቤቱ የምርቃት ስነ-ስርዓት ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሺመልስ አብዲሣ እንዳሉት ትምህርት ለአገር ዕድገት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፡፡
በክልሉም ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋትና ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ በማድረግ በአገር ውስጥና በውጭ አገር ተወዳዳሪ የሆነ ዜጋን ለመፍጠር በትጋት በመሥራት ላይ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
ትምህርትና ቴክኖሎጂን ለማስፋፋት፣ ድህነትን ለማሸነፍና ጠንካራ መሠረት ያለው የመንግሥት ሥርዓት ለመገንባት እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
በተያዘው በጀት ዓመት በክልሉ 147 ትምህርት ቤቶች ተገንብተው ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆኑ ተናግረዋል፡፡
በአዋሽ መልካ የተገነባውን ትምህርት ቤትም ተንከባክቦ ለትውልድ እንዲያገለግል ማድረግ የአካባቢው ነዋሪ ኃላፊነት በመሆኑም ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባልም ብለዋል፡፡
መምህራንም እንደቀደመው ሁሉ ትውልድን ቀርጾ ለቁምነገር በማብቃት የሙያ ግዴታቸውን እንዲወጡም አሳስበዋል፡፡
በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ግርማ ኃይሉ በበኩላቸው፤ በተያዘው በጀት ዓመት በዞኑ በ1 ነጥብ 2 ቢሊየን ብር በጀት እየተገነቡ ከሚገኙ ፕሮጀክቶች መካከል 105ቱ ተመርቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውን ገልጸዋል፡፡
የኢፈ ቦሩ መልካ አዋሽ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም በ34 ሚሊዮን ብር መገንባቱን ገልጸው፤ ግንባታውም በአጭር ጊዜ ተጀምሮ መጠናቀቁን ተናግረዋል፡፡
ትምህርት ቤቱም ከ1ሺ 500 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ የማስተማር አቅም እንዳለው ገልጸዋል፡፡
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የአካባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት፤ የትምህርት ቤቱ በአካባቢያቸው መገንባት ልጆቻቸው ሩቅ መንገድ ከመሄድ የሚያስቀርላቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የረጅም ጊዜ ጥያቄያቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ በማግኘቱም መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሺመልስ አብዲሣ በጫንጮ ከተማ የሚገኘውን ቱማ ጫንጮ አንደኛ ደረጃ ሞዴል ትምህርት ቤት፣ በሱሉልታ ከተማ ወረዳ የተገነባውን ኢፈ ቦሩ ጉለሌ ደነባ ትምህርት ቤትንም በዛሬው ዕለት መርቀው ለአገልግሎት ክፍት አድርገዋል፡፡