በመዲናዋ ለማህበራዊ ችግር ተጋላጭ የሕብረተሰብ ክፍሎች የተገነባው ማገገሚያ ማዕከል ተመረቀ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 25 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ለተጋለጡ የሕብረተሰብ ክፍሎች የተገነባው ማገገሚያ ልማት ማዕከል ተመረቀ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ከ75 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባውን ማዕከል መርቀው ከፍተዋል።
ምክትል ከንቲባዋ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፤ የተለያዩ ማህበራዊ ችግር ያለባቸውን የሕብረተሰብ ክፍሎች ማገዝና ችግሮቻቸውን በተግባር መፍታት ተገቢ ነው።
በመሆኑም ከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ መስኮች የማህበረሰቡን ችግር በመለየትና በመፍታት የዜጎችን ህይወት ለመታደግ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
“እናንተን ማክበር የእናንተን ችግር በማቃለል ይጀምራል” ያሉት ምክትል ከንቲባዋ፤ ችግሩን አይቶ በተግባር መፍታት እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በከተማዋ ለተለያየ ማህበራዊ ችግር የተጋለጡ ወገኖችን ኑሯቸውን ዝቅ ብሎ በማየት ሊሟሉላቸው የሚገቡ ጉዳዮችን የመለየት ስራዎች እንደሚጠናከሩም ገልጸዋል።
በዋናነት ሰው ላይ ያተኮሩ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው እንደሚተገበሩ ተናግረዋል።
በከተማዋ ለተለያየ ማህበራዊ ችግር የተጋለጡ ወገኖችን ችግር ለማቃለል ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በስፋት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈራ ሞላ “ለነዋሪው የተሻለ ትምህርት፣ ጤና፣ መሰረተ ልማት፣ ቴክኖሎጂ፣ ሰላምና ደሕንነት ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች ተደራሽ ማድረግ ያስፈልጋል” ብለዋል።
በመሆኑም ለችግር ተጋላጭ የሆኑ የሕብረተሰብ ክፍሎችን ለማቋቋምና ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙም ጠቁመዋል።
በጎዳና ላይ ያሉ ዜጎችን የማቋቋም፣ አረጋዊያንና አካል ጉዳተኞችን የመደገፍ፣ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙትን የጤና ሽፋንና ቀጥተኛ የሴፍቲኔት ተጠቃሚ የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል።
በማዕከሉ ተጠቃሚ የሆኑ አካል ጉዳተኛ ማህበረሰቦች በበኩላቸው አብዛኞቹ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ለአካል ጉዳተኞች የማይመቹ እና እነዚህን የሕብረተሰብ ክፍሎች ታሳቢ ያላደረጉ ናቸው ይላሉ።
በመሆኑም በተለይ የህብረተሰብ አገልግሎት ሰጪ ስፍራዎችን ለአካል ጉዳተኞች ምቹ እንዲሆኑ ማድረግ ተገቢ መሆኑን አንስተዋል።
አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ መሰረተ ልማቶችን ከማሟላት ባሻገርም በማደራጀት፣ የስራ እድል የመፍጠርና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታቸው እንዲረጋገጥ ማድረግ ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል።
በማዕከሉ ውስጥ የጎዳና ተዳዳሪዎች፣ አካል ጉዳተኞች እና ሌሎች የማህበራዊ ችግር ተጋላጮች የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ገብተው የሕይወት እና ስራ ክህሎት ሥልጠናዎችን እንዲያገኙ ያስችላል ተብሏል።
የማዕከሉ ግንባታ ሁለት ዓመት የፈጀ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል።