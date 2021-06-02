ከምርጫ ጋር ተያይዞ የሚሰራጩ ሐሰተኛመረጃዎችን መከላከል ይገባል–ምሁራን

ግንብት 2/2013 (ኢዜአ) ኅብረተሰቡ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችና የጥላቻ ንግግሮችን መከላከል እንዳለበት ምሁራን ተናገሩ።
የአዲስ አበበ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ምርጫና የማኅበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን በተመለከተ ከዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ ጋር ዛሬ ውይይት አድርጓል።
በውይይቱ የተሳተፉት ምሁራን እንደገለጹት፤ በማኅበራዊ ሚዲያ የሚተላለፉ ሃሰተኛ መረጃዎችና የጥላቻ ንግግሮች እየተበራከቱ መጥተዋል።
በተለይም ምርጫ ከመቃረቡ ጋር በተያያዘ የሐሰት መረጃዎችና የጥላቻ ንግግሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ብለዋል።
በመሆኑም ኅብረተሰቡ በማኅበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ መረጃዎችን ትክክለኛነት እንዲያረጋግጥና ሊከሰት የሚችሉ ችግሮችን ማስቀረት እንደሚገባ ተናግረዋል።
በዩኒቨርሲቲው የተፈጥሮና የማኅበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ ዲን ዶክተር ተፈራ ጌታቸው፤ የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች መረጃዎችን ማጣራት አለባቸው ብለዋል።
መረጃዎቹን ማን እንደሚያሰራጫቸው፣ ለምን እንደሚሰራጩና ዓላማቸው ምን እንደሆነ ማጤንና መገንዘብ የሕዝቡ ሃላፊነት መሆኑን ጠቁመዋል።
በዩኒቨርስቲው የማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ መምህር ዶክተር ማናዬ ዘገዬ በበኩላቸው ህዝቡ የማኅበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን በቅጡ ሊያውቅ ይገባል ነው ያሉት።
ይህ ካልሆነ ግን ማኅበራዊ ሚዲያው የሐሰት መረጃ ምንጭ ይሆንና አለመግባባት፣ ግጭትና ሌሎች አሉታዊ ችግሮች እንዲከሰቱ እድል ይሰጣል ብለዋል።
በተለይም መጪው ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ በአገሪቱ ካለው ውስብስብ የፖለቲካ ችግር ጋር ተያይዘው የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችን በጥንቃቄ መለየት እንደሚገባ ተናግረዋል።
ይህን ለመከላከል የማኅበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን በቅጡ መረዳትና በኃላፊነት ስሜት መጠቀም እንደሚገባ ነው ዶክተር ማናዬ የተናገሩት።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ደረጀ እንግዳ ህብረተሰቡ የማኅበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምን ሊገነዘብና ሊያውቅ እንዲሁም በኃላፊነትም ሊገለገል እንደሚገባ ነው ያሰመሩበት።
በተለይም መረጃዎችን ከማጋራት በፊት ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥና የሐሰት መረጀዎችም ሲገኙ የማጋለጥና የማሳወቅ ሥራም ሊሰሩ እንደሚገባ ነው የገለጹት።
ዩኒቨርሲቲያቸው በተለይም በቀጣይ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ ችግሩን ለማቃለል እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።