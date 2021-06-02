የጉራጌ ዞን በዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ 117 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል መዘጋጀቱን አስታወቀ

ግንቦት 25 ቀን 2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የጉራጌ ዞን ‘ኢትዮጵያን እናልብሳት’ በሚል መርህ በሚካሄደው በዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ መርሃ-ግብር 117 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል መዘጋጀቱን አስታወቀ።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማል ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የዞኑ ማህበረሰብ የደን ልማት ላይ ቀደም ብሎ ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎች አሉ።
በተለይም የጉራጌ ልማት ማህበር ህብረተሰቡን በማስተባበር ባለፉት ስምንት ዓመታት የተከናወኑ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች ውጤት እንደተገኘባቸው ገልጸዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ አማካኝነት እውን የሆነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በዞኑ የተጀመረውን የደን ልማት ይበልጥ ለማጠናከር ጉልበት መሆን እንደቻለም ተናግረዋል።
ማህበረሰቡ ስለ አረንጓዴ ልማት ያለውን የዳበረ ግንዛቤ በመጠቀም በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በዞን ደረጃ 117 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል መታቀዱን ገልጸዋል።
የሚተከሉ ችግኞች ለአካባቢ ጥበቃ ከሚሰጡት ወሳኝ ጥቅም ባሻገር ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ያላቸው ችግኞች እንደሚተከሉ አቶ መሐመድ ጠቁመዋል።
መርሃ ግብሩ በሁሉም አካባቢ የሚኖረውን የጉራጌ ማህበረሰብን በማሳተፍ የህዝቡን ትስስር ለማጠናከር እንደሚውል የገለጹት የዞኑ አስተዳዳሪ፤ የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችን በማጠናከር ውጤታማ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
የጉራጌ ዞን በዘርፉ ያለው ልምድ የተሻለ በመሆኑ ካቀደው በላይ ለማሳካት የሚችልበት ዕድል ሰፊ እንደሆነ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል።
“ኢትዮጵያን እናልብሳት” በሚል መርህ በሚካሄደው የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 7 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል የታቀደ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 1 ቢሊዮን ችግኞች ለጎረቤት አገራት ችግኝ ቀርቦ የሚፈጸም መሆኑ ይታወቃል።