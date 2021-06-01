አንዱ ላይ ችግር ሲፈጠር ሌላው ቆሞ ከሚመለከትበት ኋላቀር አካሄድ ተላቀን በመጠባበቅ መኖር አለብን – አቶ ሽመልስ አብዲሳ

ግንቦት 24 /2013 (ኢዜአ) “አንዱ ላይ ችግር ሲፈጠር ሌላው ቆሞ ከሚመለከትበት ኋላቀር አካሄድ ተላቀን እርስ በእርሳችን እየተጠባበቅን መኖር አለብን” ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አስገነዘቡ።
ፕሬዚዳንቱ ከሰሞኑ በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በመገኘት የእርስ በርስ ትስስርን ማጠናከር የሚያስችል ትምህርት ቤት ለመገንባት የመሰረተ ድንጋይ አኑረዋል።
በተጨማሪም በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ አስተባባሪነት ከ36 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባ ትምህርት ቤት ምረቃ ስነስርዓት ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል።
አቶ ሽመልስ በንግግራቸው እንደገለጹት፤ ሁሉም ሰው ሊያያት የሚፈልጋትን አገር ለመገንባት ከሃሳብ ተላቆ ወደተግባር መሸጋገር አለበት።ሃላፊነት ማለት ህዝብን ወደተሻለ ደረጃ የሚያሸጋግር ተግባር መሆኑን ገልጸው፤ “ሃላፊነት ራስን ዝቅ አድርጎ ህዝብን ከፍ ማድረግ ነው” ብለዋል።
“ያሉንን ዕድሎች ሁሉ አስተባብሮ ለላቀ ነገር መጠቀም አለብን” ያሉት ፕሬዚዳንቱ፤ ኢትዮጵያን እየጎዳት ያለው የአንዱን መጎዳት ሌላው ቆሞ መመልከቱ እንደሆነ ተናግረዋል።
በመሆኑም ከዚህ ኋላቀር አካሄድ በመላቀቅ አብሮነትን ማጠናከር እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
አንድነቱን በማጠናከር አብሮ ሰርቶ ማልማት ከተቻለ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያውያን አልፋ ለሌሎች እንደምትተርፍ አቶ ሽመልስ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ከውስጥም ሆነ ከውጭ እየገጠማት ያለው ጫና አዲስ እንዳልሆነ ገልጸው፤ ጫናውን እንደምትሻገር ካለፈው ታሪኳ መማር እንደሚቻል አውስተዋል።
ኢትዮጵያን ወደፊት ከመቀጠል የሚያስቆማት ሃይል እንደማይኖር ገልጸው፤ አንዳንዶች ከትናንት ባለመማርና ትናንት ባለማየት እጃቸውን ሊያነሱባት እንደሚሞክሩም ገልጸዋል።
ብዙዎች የኢትዮጵያን እጣ ፈንታ ለመወሰን እንደሚሞክሩ ተናግረው፤ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን እጣ ፈንታ የሚወሰነው በኢትዮጵያውያን እንጂ በሌላ በማንም ሊሆን እንደማይችል አረጋግጠዋል።