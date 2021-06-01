የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ወስደናል በሚል የሚስተዋለው ቸልተኝነት ሊቆም እንደሚገባ ተመለከተ

መቀሌ፤ ግንቦት24/2013 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ወስደናል በሚል በህብረተሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው ቸልተኝነትና መዘናጋት ሊቆም እንደሚገባ ተመለከተ።
የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ሃላፊ ዶክተር ጌታቸው መኮንን ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በክልሉ እየተሰጠ ያለው ክትባት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ያግዛል።
ሆኖም ሙሉ በሙሉ እንደማይከላከል ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ቸልተኝነትና መዘናጋትን በማቆም የጥንቃቄ መንገዶቹን በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት አመልክተዋል።
ይህም ሆኖ በሽታውን ለመከላከል የሚያግዝ 119 ሺህ ዶዝ መድሃኒት ከጤና ሚኒስተር ወደ ክልሉ ተልኮ ጥቅም ላይ እየዋለ መሆኑን ገልጸዋል።
ካለፈው ሚያዚያ ወር ጀምሮ በመካሄድ ላይ ባለው የመጀመሪያ ዙር የክትባት መርሃ ግብር በመቀሌና ሽሬ እንዳስላሴ ከተሞች የሚገኙ ከ66 ሺህ 400 በላይ ሰዎች የክትባቱ ተጠቃሚ መሆን መቻላቸውን ዶክተር ጌታቸው ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅቱ ዕድሜያቸው ለገፋ ሰዎች ቅድሚያ በመስጠት አገልግሎቱ ተጠናክሮ መቀጠሉን አስታውቀዋል።
ጤና ሚኒስትር ለተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭ የሆነው የክልሉን ህብረተሰብ ለመክተብና ለማከም የሚያገለግሉ የተለያዩ መድሃኒቶች በመላክ የተለመደውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ዶክተር ጌታቸው አመልክተዋል።
” የኮቪድ 19 ክትባት መውሰድ ማለት ሌሎች የኮሮና መከላከያ መንገዶችን መዘንጋት ማለት አይደለም ” ያሉት ዶክተር ጌታቸው፤ እያንዳንዱ ዜጋ ይህንን ተገንዝቦ ራሱን ከቫይረሱ አስቀድሞ እንዲከላከል ጥሪ አቅርበዋል።
በክልሉ የሚገኙ የመንግስትና የግል ተቋማትም ሰራተኞቻቸውና አገልግሎት ለማግኘት የሚመጣው የህብረተሰብ ክፍል ቫይረሱን እንዲከላከሉ የበኩላቸውን እንዲወጡም መልዕክት አስተላልፈዋል።