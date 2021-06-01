የሀገር መከላከያ ሠራዊት በፈጸመው ጀብድ ኢትዮጵያን ከአደጋ ማዳን ተችሏል – ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ

ግንቦት 24/2013 (ኢዜአ) የሀገር መከላከያ ሠራዊት በትግራይ ክልል ህግ ማስከበር በፈጸመው ጀብድ ኢትዮጵያን ከአደጋ ማዳን መቻሉን በመከላከያ ሚኒስቴር የግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ገለጹ፡፡
በመከላከያ የጤና ዋና መምሪያ ከምክትል አስር አለቃ እስከ ኮሎኔል 39 አባላትና አመራሮች የማእረግ እድገት አግኝተዋል፡፡
በመከላከያ ሚኒስቴር የግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ፤ በህግ ማስከበር ወቅት የመከላከያ የጤና ባለሙያዎች ከሰራዊቱ ጎን በመሆን የህክምና እርዳታ በመስጠት ያሳዩት ታታሪነት የሚደነቅ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በቀጣይ ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት የምታካሂድ በመሆኗ ግድቡን የመጠበቅና የሰራተኞቹን ደህንነት ማረጋገጥ የሰራዊቱ ዋነኛ ሃላፊነት መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
6ኛው ጠቅላላ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ ሰራዊቱ የሚጠበቅበትን ሃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንም ገልጸዋል።
የመከላከያ ጤና መምሪያ ሃላፊ ሜጀር ጀነራል ጥጋቡ ይልማ በበኩላቸው በዛሬው ዕለት የማእረግ እድገት ያገኙ አባላት ፈታኝ የተባለን ተልዕኮ የፈጸሙ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
ከግንባር እስከ ደጀን በሆስፒታል በሙያቸውና በአመራር ሰጭነታቸው ሃላፊነታቸውን የተወጡ ሁሉ ለሰራዊቱ ደጀን የነበሩ ናቸው ብለዋል፡፡
የማዕረግ እድገት ያገኙ የሰራዊቱ አባላት፤ በህግ ማስከበሩ ወቅት አስቸጋሪ ወቅቶችን አልፈው ለዚህ ድል በመብቃታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡
የተሰጣቸው ማዕረግ ለበለጠ ሃላፊነት የሚያዘጋጃቸው መሆኑንም ተናግረዋል፡፡