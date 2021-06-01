የመገናኛ ብዙሃን የሳይበር ተጋላጭነትና መከላከያው በሚል አጀንዳ ኮንፍረንስ ይካሄዳል

ግንቦት 24 ቀን 2013 (ኢዜአ) ‘የመገናኛ ብዙሃን የሳይበር ተጋላጭነትና መከላከያው’ በሚል አጀንዳ አገራዊ ኮንፍረንስ እንደሚካሄድ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አስታወቀ፡፡
አገራዊ ኮንፍረንሱ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ሃሳብ አመንጪነት ከመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጋር በትብብር ይዘጋጃል ተብሏል፡፡
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ መሃመድ እድሪስ ወቅቱ የምርጫ ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ለሳይበር አደጋ ተጋላጭ እንዳይሆኑ ለመከላከል ከወዲሁ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማለም ኮንፈረንሱ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል፡፡
“ቁጥራቸው የማይናቅ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የሚያስተዳድሯቸው የብሮድካስትና የኦንላይን ሚዲያ አውታሮች በተለያዩ ጊዜያት ለሳይበር አደጋ ተጋላጭ ሲሆኑ ተስተውሏል” ብለዋል፡፡
ምርጫን ተከትሎ ሃሰተኛና የተዛባ መረጃ የማሰራጨት አዝማሚያ እንዳለ ከሌሎች አገሮች ተሞክሮ ለማየት እንደተቻለም ገልጸው፤ መድረኩ አስፈላጊ ሆኖ እንደተገኘ ተናግረዋል።
ወቅቱ የምርጫ ወቅት በመሆኑ የሳይበር ደህንነት ትልቅ ስጋት መሆኑ አንስተው፤ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉ አስገንዝበዋል።
መገናኛ ብዙሃንና የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል ቀጥተኛ ግንኙነት እንዲኖራቸው የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል።
ከምርጫ ጋር ተያይዞ የሚተላለፉ መረጃዎችን በትክክል ተደራሽ ለማድረግ ለመገናኛ ብዙሃን የቴክኖሎጂ ድጋፍ እንደሚደረግ አመልክተዋል።
ነገ በሚካሄደው ኮንፈረንስ ላይ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች፣ አመራሮችና የቴክኖሎጂ ሃላፊዎች እንደሚሳተፉ ተነግሯል።