በኦሮሚያ ክልል የለውጥ አመራሩ ትኩረት የሰጣቸው የልማት ስራዎች ውጤታማ ሆነዋል…አቶ ሽመልስ አብዲሳ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ግንቦት 24/2013 ባለፉት ሶስት ዓመታት የለውጥ አመራሩ ከፖለቲካ አመራርነቱ ባለፈ ትኩረት ባደረገባቸው የልማት ስራዎች ላይም ውጤታማ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ።
ከነገ ጀምሮ ለቀጣዩ አምስት ቀናት በክልሉ ከ11 ሺህ በላይ የልማት ፕሮጀክቶች እንደሚመረቁ ተገልጿል።
የክልሉን ህዝቦች ማህበራዊ እና ኢኮኖሚ ደረጃ ከመሰረቱ ለመለወጥ በኦሮሚያ ክልል በ2013 በጀት ዓመት የተከናወኑ ስራዎችን አስመልክተው የክልሉ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
ፕሬዝዳንቱ በመግለጫቸው እንዳስታወቁት መንግስታቸው በመገባደድ ላይ ያለውን በጀት ዓመት አራት ዋና ዋና ነጥቦች ከትኩረት አስገብተው ነው ወደ ስራ የገባው።
በተለይም ህዝብን በማሳተፍ “ያደሩ ፕሮጀክቶችን መጨረስና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ጀምሮ በአጭር ጊዜ መጨረስ” የሚሉት አቅጣጫዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠ መነሻ እንደሆናቸው በማውሳት።
የክልሉን ገቢ መጨመር፣ የዜግነት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማስፋፋትና የልማት አጋሮችን ማሳተፍ ደግሞ በተግባር ክንውኑ የክልሉን መንግስት አቅም ለመጨመር ክልላቸው የተጠቀመባቸው ስልቶች መሆናቸውን ነው የገለጹት ፕሬዝዳንቱ።
በዚህም ከ16 እስከ 17 ቢሊዮን ብር ብቻ የነበረውን የክልሉን ገቢ ዘንድሮ በ10 ወራት ብቻ 30 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ መቻሉንም ተናግረዋል።
ህዝቡንና ወጣቱን በማሳተፍ በተሰራው የዜግነት የበጎ ፈቃድ አገልግሎትም ከ23 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪን የሚተኩ የልማት ስራዎች መሰራታቸውንም አስረድተዋል።
በግብርናው ዘርፍም በምግብ እራስን መቻል፣ የወጪ ንግድን ማሳደግ፣ የገቢ ምርቶችን መተካትና ሰፊ የስራ እድልም መፍጠር የሚሉ ግቦችን አስቀምጦ ክልሉ ሰፊ ስራዎችን መስራቱን ገልጸዋል።
በዚህ ደግሞ 382 ሺህ ሄክታር ስንዴ በመስኖ መልማቱ፣ 1 ሺህ 260 ትራክተሮች ለአርሶ አደሩ መከፋፈሉና 4 ሺህ 352 አርሶ አደሮች ወደ ኢንቨስተርነት ማደጋቸው በክልሉ አመርቂ ውጤቶች የተመዘገበባቸው የዘርፉ ስራዎች መሆናቸውን ገልጸዋል።
እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ ታዲያ የለውጥ አመራሩ አገሪቷን መምራት ከጀመረ ከሶስት አመታት ወዲህ በክልሉ የታየው ለውጥ አመራሩ ፖለቲካን ከመምራት አልፎ ኢኮኖሚን መምራት መጀመሩ ነው።
ቀጥተኛ አመራር ያገኘ እንደሆን ተዓምር መስራት የሚችል ህዝብ እንዳለን የተረዳንበት በመሆኑም በልማት መለወጥ እንደሚቻል ላስተማረን ህዝብና ያንን አቅም ማንቀሳቀስ እንደሚቻል ላሳዩን በየደረጃው ላሉ አመራር ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል።
ፕሬዝዳንቱ አክለውም ክልሉ የመሰረት ድንጋይን በየቦታው ከማስቀመጥና ፕሮጀክቶችን ጀምሮ ከመርሳት ወጥቶ ፕሮጀክቶችን ጀምሮ መጨረስን በተጨባጭ የሚያሳይባቸውን ወደ 11ሺህ የልማት ፕሮጀክቶች ከነገ ጀምሮ ለቀጣዩ አምስት ቀናት በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች እንደሚመረቁ ተናግረዋል።
በመጪው ክረምትም የዜግነት የበጎ ፈቃድ አገልግሎትን ማስፋት፣ አገራዊ የአረንጓዴ አሻራ ስራን ማጠናከር፣ የመኸር እርሻን ማዘመን፤ ውሃን መቆጣጠርና የ2014 ዓመት በጀትን እስከ ቤተሰብ ማውረድ ክልሉ በትኩረት የሚሰራቸው ስራዎች መሆናቸውን አውስተዋል።
ለዚህም ቁጠባን ማሳደግ፣ ስንፍናንና ሌብነትን መጸየፍና ለሀሰት ፕሮፖጋንዳዎች ጆሮ ሳይሰጡ ለአገራዊ ለውጡ መስራት የእያንዳንዱ ዜጋ ግዴታ መሆኑንም ተናግረዋል።
በመጨረሻም መጪው አገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆንና ህዝቡ በድምጹ የፈለገውን መወሰን እንዲችል ሁሉም ሰው ለአካባቢው ሰላም ጠንክሮ መስራት እንደሚገባውም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።