የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለውን ጫና የብልፅግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች አወገዙ

አምቦ ግንቦት 23/2013 (ኢዜአ) የውጭ ኃይሎች አግባብ ባልሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለውን ጫና አጥብቀው እንደሚያወግዙ የብልፅግና ፓርቲ ምዕራብ ሸዋ ዞንና አምቦ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ አባላትና ደጋፊዎች ገለጹ።
አባላትና ደጋፊዎቹ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ በአምቦ ከተማ ኮንፈረንስ አካሄደዋል፡
ከአባላቱ መካከል ወጣት ሚሊኬሳ ነመራ በሰጠው አስተያየት ፤ ኢትዮጵያዊያን የውጭ ኃይሎች አግባብ ባልሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለውን ጫና በአንድነት ሆነን ተቋቁመን ማውገዝ አለብን ብሏል።
የውጭ ኃይሎች ይህን ጫና የሚደርጉት ኢትዮጵያን ለማዳከም በመሆኑ አጥብቆ እንደሚቃወም ገልጿል።
ወጣት ብርሃኑ አበበ በበኩሉ፤ ወቅቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ መተባበርን የሚጠይቅ በመሆኑ ወጣቶች በዘርና በኃይማኖት ሳይከፋፈሉ ለሀገራቸው በጋራ ሊቆሙ እንደሚገባ ተናግሯል።
እርስ በእርሳችን የምንከፋፈል ከሆነ ለጠላቶቻችን ሁኔታዎችን ማመቻቸት በመሆኑ አንድ ሆነን ከመንግስት ጎን ልንቆም ይገባል ሲልም አስተያየቱን ሰጥቷል።
የአባይ ግድብ ማንነታችንን የምናስከብርበት ስለሆነ ለማንም አሳልፈን የማንሰጠው ሀብታችን ነው ያለችው ደግሞ ወጣት ለምለም ተስፋዬ ናት።
ለታላቁ የኢትየጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ስኬት የሚጠበቅባትን ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ መሆኗንም ገልጻለች፡፡
በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ ማንኛውም ጫና በጽኑ እንደሚቃወሙ የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ፤ አንድነታቸውን በማጠናከር ለሀገራቸው ዘብ በመቆም የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ክልል ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የዕለቱ የክብር እንግዳ አቶ አወሉ አብዲ ፤ መጪው ምርጫና የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለማደናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎችን በአንድነት ሆነን መታገል ይኖርብናል ብለዋል፡፡
የፓርቲው ምዕራብ ሸዋ ዞን ከፍተኛ አመራር አቶ ዲሪሪሳ ዋቁማ በበኩላቸው፤ ህዝቡን በመጋጨት ሀገሪቱን ለማፍረስ የሚጥሩት የጁንታው ርዝራዦች መታገል የአባላት ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የአካባቢው ወጣቶች የሀገሪቱን ሰላምና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የበኩላቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸውም ገልጸዋል።
ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በአካባቢው የተሳካ እንዲሆን ፓርቲያቸው የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ አምቦ ከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሃጫሉ ገመቹ ናቸው።
የብልጽግና ፓርቲ በምዕራብ ሸዋ ዞንና አምቦ ከተማ አስተዳደር ለህዝብ ተወካዮች እና ክልል ምክር ቤቶች 59 ዕጩዎች ማቅረቡም ተመልክቷል፡፡
በኮንፈረንሱ ከ3ሺበላይ የፓርቲው አባላት እና ደጋፊዎች ተሳትፈዋል፡፡