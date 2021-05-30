አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችው የጉዞ እገዳ የአገራቱን የቆየ ወዳጅነት ከግምት ያላስገባ ነው – ወጣቶች

ግንቦት 22/2013 (ኢዜአ) አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የጣለችው የጉዞ እገዳ የሁለቱን አገራትን የረጅም ጊዜ ወዳጅነትና ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ያላስገባ በመሆኑ አሜሪካ ውሳኔዋን ዳግም ልትመለከተው ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ወጣቶች ጠየቁ።
በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣውን የውጭ ኃይሎች ጫናና በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብነት የሚያወግዝ ሠላማዊ ሠልፍ ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም ተካሂዷል።
በሠልፉ የተሳተፉ ወጣቶች ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በቅርቡ የአሜሪካ መንግሥት በኢትዮጵያ ላይ የጣለው የጉዞ እገዳ የሁለቱን አገራት ግንኙነት ከግምት ያስገባ አይደለም።
ይህም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ከአሜሪካ መንግሥት ጋር በቀጣናዊና በአህጉራዊ የሠላምና ደኅንነት ጉዳዮች የምትሰራውን ሥራም ወደጎን ያደረገ ውሳኔ መሆኑን ገልጸዋል።
ውሳኔው የተሳሳቱ መረጃዎችና የሐሰት የመገናኛ ብዙኃን ዘገባዎችን ተመርኩዞ የተላለፈ እንጂ መሬት ላይ ያለውን ሃቅ አያመላክትም፤ ተቀባይነትም የለውም ሲሉ ተደምጠዋል።
ስለሆነም የአሜሪካ መንግሥት ትክክለኛ ያልሆነውንና ለሁለቱ አገራት ግንኙነት የማይበጀውን ውሳኔ ዳግም በማጤን ውሳኔውን መቀልበስ እንደሚገባ ነው የተናገሩት።
ከዚህ ባለፈ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳይ መርህ አልባ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በጽኑ ትቃወማለች ያሉት ወጣቶቹ የውስጣዊ ጉዳይ ለኢትዮጵያዊያን ሊተው ይገባልም ብለዋል።
በሠልፉ ላይ “የአሜሪካ መንግሥት በኢትዮጵያ ላይ የያዘውን የተሳሳተ አቋም በድጋሚ እንዲያጤነው እንጠይቃለን!” የሚሉና ሌሎች መፈክሮች ተሰምተዋል።
ዛሬ በተለያዩ የአገሪቷ አካባቢዎችም “ድምፃችን ለነፃነታችንና ለሉዓላዊነታችን” በሚል መሪ ሐሳብ ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው ሠልፎች ተካሂደዋል።