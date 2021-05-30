ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የውጭ ጫና ለመቋቋም የተፈጥሮ ጸጋዎቿን ማልማት ሁነኛ መፍትሄ ነው–አቶ እስማኤል አሊሴሮ

ሰመራ ግንቦት 22/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የውጭ ሀገራት ጫና ለመቋቋም የተፈጥሮ ጸጋዎቿን ማልማት ሁነኛ መፍትሄ በመሆኑ የተጀመሩ ልማቶችን አጠናክሮ ማሰቀጠል ይገባል ሲሉ የቀድሞ የአፋር ክልል ርእሰ-መተዳድር አቶ እስማኤል አሊሴሮ አስታወቁ።
የቀድሞ የአፋር ክልል ርእሰ-መተዳድር አቶ እስማኤል አሊሴሮ በሰሞኑ በበራህሌ ወረዳ የአስ-አሌ አይወዳይዝድ ጨው ፋብሪካ ምረቃ ስነ-ስርአትና በዞኑ እየተከናወኑ የሚገኙ የተለያዩ መሠረተ-ልማት ስራዎች ጉብኝት ላይ መገኘታቸው ይታወሳል።
አቶ እስማኤል አሊሴሮ በወቅቱ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያ በተለያዮ ጊዜያት የተደረጉባት የውጭ ጣልቃ ገብነትና የቀኝ ግዛት ሙከራ በህዝቦቿ የተባበረ ክንድ ከሽፏል።
የአፋር ህዝብም እንደ ኢትዮጵያዊነቱ ዳር ድንበሩን በማስከበር የሀገሩን ሉአላዊነት፣ ነጻነትና ሀገራዊ አንድነት ለዘመናት ታፍሮና ተከብሮ እንዲኖር ዘመን ተሻጋሪ ገድል መፈጸሙን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያን ትላንት ቅኝ ለመግዛት የፈለጉ የውጭ ሀይሎች ዛሬም መልክና አካሄዳቸውን እየቀያየሩ ሉአላዊነትና ክብሯን የሚጻረሩ ተግባራትን መፈጸማቸውን እንዳላቆሙ የሰሞኑ የአሜሪካ መንግስት የቪዛ ክልከላ ውሳኔ እንዱ ማሳያ መሆኑን አመልክተዋል።
ምእራባዊያን ውሃ የማይቋጥሩ ምክንያቶችን በመደርደር በሃገርቱ የውስጥ ጉዳይ እጃቸውን በማስገባት የራሳቸውን ድንበር ያለፈ ጥቅም ለማስከበር እያደረጉ ያለቅው ጫና ንቀትና ግብታዊነት የተሞላበት ውሳኔ ጭምር በመሆኑ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አስታውቀዋል።
“የምእራባዊያንና የአሜሪካ መንግስት ያልተገባ ጫናና ውሳኔ በሀገቱ የተጀመረውን ለውጥ የሚደናቅፋ እንዲሁም የህዝቦቿን ሉአላዊነትና ክብር የሚያኮስስ ተግባር በመሆኑ ሁሉም ሀገር ወዳድ ከመንግስት ጎን በመቆም በአንድነት ሊያወግዘው ይገባል” ብለዋል።
“ምእራባዊያን በሀገራችንን እያደረሱ ያለው ጫና በዋናነት ድህነታችንን እንደ ክፍተትና ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ያልጠነከረውን ምጣኔ ሃብታችንን በማሽመድመድ ከድህነት ለመውጣት እያደረግን ያለነውን ጥረት ለማደናቀፍ የተሸረበ ሴራ ነው” ሲሉም አመልክተዋል።
ያሉንን የተፈጥሮ ጸጋዎች ከተስፋነት በዘለለ ወደ ተጨባጭ ሃብትነት በመለወጥ፤ የስራ እድል የሚፈጥሩና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መተካት የሚችሉ እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ ሊያስገኙ የሚችሉ ኢንደስትሪዎችን በማስፋፋትና በፍጥነት ወደስራ በማስገባት ከውጭ ጣልቃ ገብነትና ጫና መላቀቅ እንደሚገባ አስገንዘበዋል።
“ከዚህ አኳያ በአፋር ክልል ያሉትን ሰፊ የተፈጥሮ ጸጋዎች በተለይም የማእድን ሃብቶችን በአግባቡ ማልማት ከተቻለ የውጭ ሀገራትን ጫና ለመቋቋም አስተዋጻ ያደርጋል” ሲሉ ለአብነት ጠቅሰዋል ።
በቅርቡ ለውጡን ተከትሎ እየተወሰዱ በሚገኙ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች በተለይም በባህላዊ አሰራር ተተብትበው የቆዩ የጨውና የወርቅ ምርቶች ወቅቱ የሚጠይቀውን ዘመናዊ ቴክኖሎጂና አሰራር በመጠቀም ኢኮኖሚውን ለመደገፍ በሚያስችሉበት ሁኔታ ተስፋ ሰጪ ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል።
ጅምሩን አጠናክሮ በማስቀጠል ከእርዳታ የተላቀቀ ጠንካራ ኢኮኖሚና ከተረጂነትና ከጥገኝነት አመለካከት የተላቀቀ ጠንካራ ማህበረሰብ በመገንባት ኢትዮጵያ ከገጠማት የውጭ ሀገራት ጫና እንድትላቀቅ መትጋት እንደሚገባ አመልክተዋል ።
ባለሃብቱን ጨምሮ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በተለይም ወሳኝ ሁለንተናዊ የለውጥ አቅም የሆነው ወጣቱ አፍላ ጉልበትና እውቀቱን ተጠቅሞ ሀገሩን ከውጭ ጫና ለማላቀቅ ከመንግሰት ጎን ሊቆም እንደሚገባ አስገንዘበዋል።