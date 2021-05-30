ወጣቱ የአድርግ አታድርግ የርቀት አዛዦችን ለመከላከል ሃገራዊ አንድነቱን ማጠናከር አለበት … አቶ ኦርዲን በድሪ

ሃረር፤ ግንቦት 22/2013(ኢዜአ)ወጣቱ ተውልድ ከአድርግ አታድርግ የርቀት አዛዦች ነጻ የሚወጣው አንድነቱን አጠናከሮ ለሃገሩ ህልውና በጋራ ሲቆም መሆኑን የሃረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ።
በክልሉ ከተለያዩ አካባቢዎች የተወጣጡ ወጣቶች የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ በሀረር ከተማ ተካሂዷል፡፡
በሰላማዊ ሰልፉ ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንዳሉት በሀገሪቱ በተለይም ባለፉት ሶስት አመታት የውስጥና የውጭ ተግዳሮቶችን በመቅረፍ እና ሀገሪቱን ወደ ታላቅነት ሊያሸጋግሩ የሚችሉ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል፡፡
“በዚህም እኩልነትና ህብረ-ብሔራዊ አንድነታችንን የሚያረጋግጥ የጋራ ብልፅግና እውን በማድግ ሀገራችንን ወደ ቀድሞ ሀያልነት እና ገናናነት የመመለስ ብቃት እንዳለን በተግባር ተረጋግጧል”ብለዋል፡፡
“ስለሆነም በዘመናት ቅብብሎሽ የተገነባ ታሪክና ሀገር የተረከበው የዛሬው ታላቅ ትውልድ ከአድርግ አታድርግ የርቀት አዛዦች ነጻ የሚወጣው አንድነቱን አጠናክሮ የራሱን እጣ ፋንታ በራሱ የሚወስንበትን ኢትዮጵያዊ ማንነትና ወኔ በጠንካራ መሰረት ላይ ማቆም ሲችል ነው” ብለዋል፡፡
የክልሉ ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ሀላፊ ወይዘሮ አሚና አብዱልከሪም በበኩላቸው በተለይም ወጣቱ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲጠናቀቅና መጪው ሀገራዊ ምርጫ የተሳካ እንዲሆን አንድነቱን በማጠናከር ተሳትፎውን ማጎልበት አለበት ነው ያሉት፡፡
በትብብርና በአንድነት የሀገሪቱን ህልውና መጠበቅም ሌላው የወጣቱ ሃላፊን እንደሆነም አንስተዋል። ፡፡
“አሜሪካና ሌሎች ሀገራት በሀገራችን ላይ ጫን ለመፍጠር እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ አሳዝኖናል” ያለው ደግሞ የሀረሪ ክልል ወጣቶች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ወጣት ሀምዲ መሀመድ ነው፡፡
“ ጫናዎችን እኛ ወጣቶች ከመንግስት እና ከሌላው የማህበረሰብ ክፍል ጋር በመሆን ለመመከት ተዘጋጅተናል” ሲልም ተናግሯል፡፡
ወጣት ሰሚር አብዱላሂ በሰጠው አስተያየት በአሁኑ ወቅት የውጪ ጣልቃ ገብነት የታየው በኢትዮጵያ ወደ ብልፅግና የሚያመሩ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ በመሆኑ ነው፡፡
በተለይም እሱን ጨምሮ ወጣቱ ሰላሙን በማጎልበት ታላቁ ህዳሴ ግድብ እንዲጠናቀቅና መጪው ሀገራዊ ምርጫም በስኬት እንዲከናወን የበኩሉን ከፍተኛ አስተዋፅኦ ለማበርከት የተቀናጀ ስራ መከናወን እንዳለበትም ተናግሯል።
ወጣቶቹ አሜሪካና ሌሎች ሀገራት መንግስታችንን ከአሸባሪ ቡድን ጋር እንዲደራደር የሚያደርጉትን ጥረት እንቃወማለን፤ መንግስት ዲሞክራሲዊ የስልጣን ሽግግር በሀገራችን እንዲኖር ለማድረግ እያከናወነ ባለበት ወቅት በሀገራችን እደረሰ ያለውን የውጪ ጫና አጥብቀን እንቃወማለን የሚሉ እና ሌሎች ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫም አሰምተዋል።
“ እኛ ወጣቶች በሀገራችን ጉዳይ ላይ አንደራደርም”፤”ጣልቃ ገብነትን እንቃወማለን፤ “ኢትዮጵዊነት ነጻነት ነው” ፣ እንዲሁም “በአባይ ጉዳይ ላይ አንደራደርም” የሚሉ መፈክሮችን በመያዝ አደባባይ የወጡት ወጣቶቹ ከተለያዩ የገጠር እና የከተማ ወረዳዎች የተሰባሰቡ ናቸው።