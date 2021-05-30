የአዳማ አዋሽ የፍጥነት መንገድ የወጪና የገቢ ንግድን ለማሳለጥ ወሳኝ ድርሻ አለው– ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ

አዳማ ግንቦት 22/2013 (ኢዜአ) የኢትዮ ጂቡቲ የልማት ኮሪደር አካል የሆነው የአዳማ አዋሽ የፍጥነት መንገድ የወጪና የገቢ ንግድን ለማሳለጥ ወሳኝ ድርሻ ያለው መሆኑን ጠቅላይ ሚንስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታወቁ።
“የአዳማ አዋሽ የፍጥነት መንገድ ግንባታ ከኢትዮጵያ ጂቡቲ ያለውን የትራንስፖርት መጨናነቅ ከማስወገዱም ባለፈ ረዥም ጉዞ የሚጠይቀውን የወጪና ገቢ ንግድ በማሳለጥ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ቁልፍ ሚና ያለው ነው” ብለዋል ።
በተለይ የኢትዮ ጂቡቲ ኮሪደር የሀገሪቷ 70 በመቶ የወጪና የገቢ ንግድ የሚንቀሳቀስበት በመሆኑ የመንገዶችን ደረጃ ማሳደግ ለሁለንተናዊ ለውጥና ዕድገት የማይተካ ሚና ያለው መሆኑን አመላክተዋል ።
“ድህነትና ኋላቀርነት ታሪክ የሚሆንበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ “የመሰረተ ድንጋይ ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን የጀመርናቸውን ፕሮጀክቶች ጨርሰን ሪቫን እንቆርጣለን” ነው ያሉት።
የአዳማ አዋሽ የፍጥነት መንገድ 130 ኪሎሜትር የሚሸፈን ሲሆን በመጀመሪያ ምዕራፍ ለሚካሄደው 60 ኪሎሜትር ግንባታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ የመሰረት ድንጋይ በማስቀመጥ አስጀምረዋል ።
የመንገዱ የግንባታ ወጪ ከአፍሪካ ልማት ባንክ በብድር በተገኘ 6 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር የተጀመረ ሲሆን ሁለተኛ ምዕራፍ 70 ኪሎሜትር ጫረታ ወጥቶ በሂደት ላይ መሆኑ ተገልጿል ።
የመንገዱ ግንባታ በአራት አመት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ተመላክቷል።