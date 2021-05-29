የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የስራ አፈጻጸም የሚገመግም የውይይት መድረክ ተጀመረ

መቀሌ፤ ግንቦት 21 /2013(ኢዜአ) የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የስድስት ወራት ስራ አፈጻጸምና ቀጣይ አቅጣጫዎችን የሚገመግም የውይይት መድረከ በመቀሌ ከተማ ተጀመረ።
መድረኩ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ሲጀመር የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ሰራ አስፈጻሚ ዶክተር አብረሃም በላይ እንደገለጹት፤በመድረኩ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ባለፉት ስድስት ወራት የተከናወኑ ስራዎች ይገመገማሉ።
በተለይም በክልሉ የጸጥታ ሁኔታ፣ ለተፈናቀሉ ወገኖች የሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ እና የኮሮና ቫይረስ መከላከል ላይ ስለተከናወኑት ተግባራት ውይይት እንደሚደረግባቸው አስታውቀዋል።
እንዲሁም በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ስራ አፈጻጸም እንደሚገመገም ተናግረዋል።
ጊዚያዊ አስተዳደሩ በቀጣይ ወራት ትኩረት ሰጥቶ የሚያከናውናቸው ስራዎች አቅጣጫዎች እንደሚቀመጥም ዶክተር አብረሃም ገልጸዋል።
በመድረኩ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የቢሮ ኃላፊዎችና የዞን አመራሮች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ።