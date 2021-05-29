ለሕዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ከመደበኛ ዝናብ በተጨማሪ ደመናን የማበልፀግ ቴክኖሎጂ የመጠቀም ዕቅድ ተይዟል

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 21/2013 (ኢዜአ) ለታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ከመደበኛ ዝናብ በተጨማሪ ደመናን የማበልፀግ ቴክኖሎጂን የመጠቀም ዕቅድ መያዙን ብሔራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ አስታወቀ።
የግድቡ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተያዘው ዓመት የክረምት ወራት ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ይታወቃል።
የግድቡን የውሃ ሙሌት ለማሳካት ከመደበኛ ዝናብ በተጨማሪ ደመናን በማበልፀግ የማዝነብ ቴክኖሎጂን ለመጠቀም ዕቅድ መያዙን ብሔራዊ ሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ አስታውቋል።
የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ክንፈ ሃይለማርያም ለኢዜአ እንደገለጹት በቅርቡ በተጀመረው ደመናን የማበልፀግ ቴክኖሎጂ በአገሪቱ ያሉ አሥር የተለያዩ ተቋማት ተሳትፈዋል።
ደመናን ለማበልፀግ በመጀመሪያ በከባቢ አየር ውስጥ ለመበልፀግ በቂ የሆነ ደመና መኖሩን ማረጋገጥ እንደሚገባ የገለጹት አቶ ክንፈ፣ ቴክኖሎጂውን ለተለያዩ ሀገራዊ ጥቅሞች ማዋል ይቻላል ብለዋል።
በመሆኑም ኤጀንሲው ደመናን ለማበልፀግ አመቺ የሆነውን ጊዜ ከመተንበይ ባለፈ ከበለፀገ በኋላ የተገኘውን የዝናብ መጠን ጭማሪ ይገመግማል ብለዋል።
ደመናን በማበልፀግ ቴክኖሎጂ የሚገኘው ተጨማሪ ዝናብ በሰብል ልማት ሊያጋጥም የሚችለውን የዝናብ እጥረት ችግር የሚያቃልል መሆኑንም ገልጸዋል።
ቴክኖሎጂው ከሰብል ልማት በተጨማሪ ግድቦችን ለመሙላት፣ የመብረቅ አደጋን ለመቀነስና ለሌሎች ጠቀሜታዎች ይውላል ነው ያሉት።
ደመናን በማበልፀግ የሚገኘውን ዝናብ በስፋት ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ ዝርዝር ጥናት ወደ ፊት ይካሄዳልም ብለዋል።
የክረምቱ የአየር ትንበያ በአባይ ተፋሰስና በምዕራብ ኢትዮጵያ አጋማሽ ከመደበኛና መደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚኖር ግምት መኖሩንም አቶ ክንፈ ጠቅሰዋል።
ይህ እንዳለ ሆኖ የሕዳሴ ግድብን ለመሙላት ከመደበኛ ዝናብ በተጨማሪ ውሃ የሚያስፈልግ ከሆነ ደመና የማበልፀግ ቴክኖሎጂን ለመጠቀም እቅድ ተይዟል ብለዋል።
በዓለም አቀፉ የአየር ጠባይና ኅብረተሰብ ጥናት ኢኒስቲትዩት ተመራማሪ ዶክተር ቱፋ ድንቁ፤ ቴክኖሎጂው ደመናን ወደ ዝናብ ለመቀየር ከማስቻሉ በተጨማሪ ዝናብ በሚፈለግበት ቦታ እንዲዘንብ ያስችላል ብለዋል።
ደመናን ወደ ዝናብ በመቀየር ሂደት የአየር ንብረትን በማሻሻል ከደመና ዝናብ ወይም በረዶ መፍጠርን የሚያካትት ሲሆን፤ ሲልቨር አዮዳይድ፣ ፖታሽየም አዮዳይድ እና ሌሎችም ንጥረ ነገሮችን በመጠቀም የሚተገበር ነው።
የመጀመሪያው የክላውድ ሲዲንግ ሙከራ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1946 መከናወኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።