ፓርቲዎች በመገናኛ ብዙሃን እያካሄዱ ያለው ክርክር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት እንደሚያግዝ ምሁራን ተናገሩ

ደሴ፤ ግንቦት 21 /2013(ኢዜአ) የፖለቲካ ፓርቲዎች ለስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በመገናኛ ብዙሃን እያካሄዱ ያለው ክርክር በመከባበር ላይ መሰረት ያደረገ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት እንደሚያግዝ በወሎ ዩኒቨርሲቲ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ምሁራን ተናገሩ።
በዩኒቨርሲቲው የሰላም፣ ደህንነትና ዴሞክራሲ ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር አልዩ ውድ እንደገለጹት፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመገናኛ ብዙሃን ክርክር ለዴሞክራሲ ሂደቱ መሰረት ሊሆን ይገባል።
አንዱ ሌላውን አላስፈላጊ ትችትና ወቀሳ ከመሰንዘር ይልቅ ፕሮግራማቸውን ብቻ ለህዝብ በማስተዋወቅ ለምርጫው ዴሞክራሲያዊነት መመቻቸት እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል።
ክርክሩ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰው፤ ፓርቲዎች ለህዝቡ ቃል የሚገቧቸውን ጉዳዮች እንዴት መስራት እንደሚፈልጉም በግልጽ ማሳየት እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
በዩኒቨርሲቲው የፖለቲካ ሳይንስ መምህር አቶ ጀማል ሰይድ በበኩላቸው፤ ከዚህ በፊት የተደረጉ ምርጫዎች ለይስሙላ የተካሄዱ የፖለቲካ ቀልዶች እንደነበሩ አስታውሰዋል፡፡
ዴሞክራሲ በወሬ ብቻ አንድ ፓርቲ በእርሱ ሳምባ የሚተነፍሱ ወዳጅ ዘመዶቹን ተፎካካሪ አድርጎ ከመሰየሙም ባለፈ አምልጠው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው የፓርቲ መሪዎችን በማሰርና በማሳደድ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ አልፏል ብለዋል።
ስድሰተኛው ጠቅላላ ምርጫ ግን ካለፉት ዓመታት በተሻለ መልኩ የፖለቲካ ምህዳሩ ከመስፋቱም ባለፈ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ራሳቸውን ለህዝብ እንዲሸጡ መደላድል ተፈጥሮላቸዋል ብለዋል።
ያገኙትን አንጻራዊ ነጻነትና ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው የሚያደርጉት ክርክር የነበረውን የውሸት ዴሞክራሲ ወደ እውነተኛነት የሚቀይር መሰረት አስቀምጦ እንዲያልፍ ማድረግ እንደሚገባም አመልክተዋል።
የተሻለ ክርክር ቢኖርም አሁንም የመጠላለፍ፤ የመዘላለፍና የመተቻቸት አባዜ ያልለቀቃቸው ፓርቲዎች መኖራቸውን ጠቁመው፤ በሚያገኙት አጋጣሚ ሁሉ ፕሮግራምና ዓላማቸውን ብቻ ለህዝብ በማስተዋወቅ ለገበያ መቅረብ እንደሚኖርባቸው ገልጸዋል።
ብሔርና እምነት ላይ የሚንጠለጠሉ ፓርቲዎች ለሀገር እድገት ፋይዳ አይኖራቸውም ያሉት አቶ ጀማል ህብረተሰቡም ዓላማና ፕሮግራሙን አይቶ እንጂ እምነቱና ብሔሩ ስለሆነ ብቻ ሊመርጥ እንደማይገባም ጠቁመዋል፡፡
ሌላው የሰላም፣ ደህንነትና ልማት ትምህርት ክፍል መምህር አቶ ቃሲም ይልማ በበኩላቸው፤ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የዴሞክራሲ ምህዳሩ ሰፍቶ መሰረት ጥሎ እንዲያልፍ ሁሉም የየድርሻውን መወጣት እንደለበት ተናግረዋል።
አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ነጻነትና የፖለቲካ ሜዳ በአግባቡ በመጠቀም ያሳለፍናቸውን የይስሙላ ምርጫዎች ወደ እውነተኛ፣ ተአማኒና ፍትሃዊ እንዲቀየር የማድረግ ግዴታ የሁላችንም ነው ብለዋል፡፡
ፓርቲዎችም ለሀገርና ህዝብ አንድነት ሲሉ ተቀራርበው በመስራት አገሪቱ ሊቀራመቱ ያሰፈሰፉ የውጭና የውስጥ ታሪካዊ ጠላቶችን በማሳፈር የማያስቆጭ ታሪክ መስራት እንደሚጠበቅባቸውም አመልክተዋል።
የሚደረገው ክርክር ለወደፊቱ ተስፋ ሰጭ መሆኑን ጠቁመው፤ አንዱ ሌላውን መንቀፍና መዝለፍ ሳይሆን ተከባብረው ዓላማቸውን ብቻ በማሳወቅ ህዝብ እንዲወስን እድሉን መስጠት እንደሚኖርባቸውም ገልጸዋል።
ለፓርቲዎች እኩል የአየር ሰዓትና የክርክር ጊዜ በመስጠት በነጻነት በየትኛውም ቦታ የምረጡኝ ቅስቀሳ እንዲያደርጉ መመቻቸቱ የሚደነቅና የዴሞክራሲ መሰረት የሚጥል እንደሆነም ምሁራኑ ተናግረዋል፡፡
ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅና ሀገሪቱ ከገጠማት ውስብስብ ችግር እንድትላቀቅ ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላምና አንድነት መጠበቅ እንዳለበትም አመልክተዋል።