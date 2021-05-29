በአዋሽ ወንዝ ውሃ ሃብት አስተዳደር ላይ በትብብር ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተፈረመ

አዲስ አበባ ፣ግንቦት 21 /2013 (ኢዜአ) የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን የአዋሽ ወንዝ ውሃ ሃብት አስተዳደር ላይ በትብብር ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራረመ።
የመግባቢያ ስምምነቱ በተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን፤ በኦሮሚያና አፋር ክልሎች ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሃብት ልማት ቢሮ ኃላፊዎች መካከል ተፈርሟል።
ስምምነቱ በአዋሽ ተፋሰስ አካባቢ የውሃ ሃብት ብክለት፣ መጠን መቀነስን፣ ጎርፍና ሌሎች በተፋሰሱ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት መሆኑ ተገልጿል።
በአካባቢው የመሰረተ ልማት ችግር፣ የመረጃ ልውውጥና በቅንጅት የመስራት ክፍተት እንዲሁም ሌሎች በተፋሰሱ አካባቢ የተጠቀሱት ችግሮች እንዲባባሱ ማድረጉም ተጠቅሷል።
የተፋሰስ ልማት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሒሩት በሬሳ፤ ስምምነቱ በአዋሽ ወንዝ አስተዳደር በቅንጅት በኩል ያሉ ክፍቶችን ለማስተካከል ያለውን ፋይዳ አንስተዋል።
ስምምነቱ የውሃ ሃብትን በዘላቂነት ለማልማትና በአዋሽ ወንዝ ከጎርፍ ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ ችግሮችን በትብብር ለመፍታት አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለዋል።
ለሶስት አመታት በሙከራ ደረጃ እንደሚተገብርና ተሞክሮውን ወደ ሌሎች ተፋሰሶች ለማስፋት ተቋማቱ በትጋት ይሰራሉ ተብሏል።
የአፋር ክልል ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሃብት ልማት ቢሮ ዳይሬክተር አቶ ሃይደር ኢብራሂም በበኩላቸው በክልሉ የሚከሰተውን ጎርፍ ለመከላከል በመረጃ ልውውጥ፣ በህዝብ ተሳትፎና በሌሎችም በትብብር ለመስራት ስምምነቱ እንደሚረዳቸው ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሃብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ፤ የአዋሽ ወንዝ በኦሮሚያና አፋር ክልሎች የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ እንደሚያግዝ ጠቅሰዋል።
በተለይም የጎርፍ ተጋላጭነትን ለመቀነስ፣ በመስኖ ልማትና ሌሎች በዘላቂነት የአዋሽ ወንዝን ለመጠቀም ተቀናጅቶ ለመስራት ይረዳል ብለዋል።
ጎርፍ ሲከሰትና የግድቦች ውሃ ሲለቀቅ አፋር አካባቢ ለሚገኙ ነዋሪዎች መረጃ ማድረስና በመሰረተ ልማት በቅንጅት በስምምነቱ የሚሰራባቸው ጉዳዮች መሆናቸውን አመልክተዋል።
የውሃ፤ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃም አዱኛ፤ በስምምነቱ መሰረት በአዋሽ ተፋሰስ የውሃ ሃብት አጠቃቀም ማኔጅመንት ላይ ከተለመደው አካሄድ በመውጣት መስራት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
ሚኒስቴሩ የቴክኒክና ሌሎች ድጋፎችን በማድረግ ለስራው ውጤታማነት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።