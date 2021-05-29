ዛምቢያ ለዕድሜ ልክ እስረኞች የሁለት ሳምንት ዕረፍት ፈቀደች

ግንቦት 21 ቀን 2013 (ኢዜአ) ዛምቢያ የዕድሜ ልክ እስረኞች ተገምግመው “ጥሩ ሥነ ምግባር” ካሳዩ ቤተሰቦቻቸውን ለመጎብኘት የሁለት ሳምንት ዕረፍት መፍቀዷን አስታወቀች።
በአገሪቷ ፕሬዚዳንት ኤድጋር ሉንጉ የተፈረመው አዲስ ሕግ መሠረት ኅብረተሰቡ ላይ አደጋ አይፈጥሩም ተብለው የተመረጡ እስረኞች ፈቃድ ይሰጣቸዋል ተብሏል።
መጸጸታቸውን የሚያሳዩ እና ከወንጀል የራቁ እስረኞች በአዲሱ ሕግ ይጠቀማሉ መባሉን የዛምቢያ ኮሚሽነር ጄነራል ቺሴላ ቼሌሼ ዋቢ አድርጎ ቢቢሲ ዘግቧል።
ፍርደኞቹ እነዚህ መብቶችን የሚያገኙት የዛምቢያ ማረሚያ አገልግሎት ለፕሬዝዳንት ሉንጉ በጽሑፍ ካሳወቃቸው ብቻ ነው ተብሏል።
“ወንጀል ከፈጸሙ ግን ፈቃዳቸው ይሰረዛል” ብለዋል፡፡
አያይዘውም “ኮሚሽን ጄኔራሉ እስረኞች የግል ወይም የቤተሰብ ጉዳዮችን እንዲታደሙ ፈቃድ የመስጠት መብት ያለው ሲሆን፤ ጊዜው በተለያዩ ሁኔታዎች በጄኔራል ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት የሚወሰን እና የሚሰጥ ነው” ሲሉም አክለዋል።
አንዳንድ የዛምቢያ ዜጎች በትዊተር ገጻቸው አዲሱን ሕግ ለወንጀለኞች “የፌሽታ ቀን” ሲሉ መሰየማቸውን ዘገባው አስታውሷል።