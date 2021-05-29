ኬኒያ ጾታዊ ጥቃቶችን ለመከላከል 2 ነጥብ 3 ቢሊዮን ሽልንግ ልታጸድቅ ነው

ግንቦት 21 ቀን 2013 (ኢዜአ) የኬኒያ መንግስት ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን ለመከላከል የ2 ነጥብ 3 ቢሊዮን ሽልንግ በጀት እቅድ ማዘጋጀቱን የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬኒያታ አስታወቁ።
በጀቱ ወደ አምስት ቢሊዮን ሽልንግ እንደሚያድግም ገልጸዋል።
በኬኒያ የጾታዊ እኩልነት ፎረም የቨርችዋል ውይይት ላይ ንግግር ያደረጉት ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬኒያታ መንግስት በአገሪቱ የጾታ እኩልነትን ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል ብለዋል።
“አገራት የሴቶችን መብቶች ሲያስከብሩ፣ ጾታዊ እኩልነትን ሲተገብሩ፣ የሴቶችና የጾታ እኩልነት ተግባራትን የልማት አጀንዳቸው አካል አድርገው ሲንቀሳቀሱ ለቀጣይ ትውልድ እኩል ተጠቃሚነትንና የተሻለ ማኅበረሰብን መፍጠር ያስችላቸዋል” ሲሉም አስገንዝበዋል።
በዚህም መንግስት ጾታዊ ጥቃቶችን ለመከላከል 2 ነጥብ 3 ቢሊዮን ሽልንግ በጀት አጽድቆ ለመንቀሳቀስ ማቀዱን ገልጸው በጀቱ ወደ 5 ቢሊዮን ሽልንግ እንደሚያድግ መናገራቸውን የኬኒያው ዘ ስታር ዘግቧል።
እ.ኤ.አ በ2020 ኮቪድ-19 ከተከሰተ ወዲህ ባሉ ስድስት ወራት ብቻ በኬኒያ የሚከሰቱ ጾታዊ ጥቃቶች ከ2ሺ በላይ መጨመራቸውና ይህም ከአለፈው አመት አንጻር ሲታይ 92 በመቶ ብልጫ ማሳየቱን መረጃዎች ያሳያሉ።