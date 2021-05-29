በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ወጪ በጉራጌ ዞን ለሚገነባው ትምህርት ቤት የመሰረተ ድንጋይ ተቀመጠ

ግንቦት 21 ቀን 2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ወጪ በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን እነሞርና ኤነር ወረዳ ለሚገነባው ጉሰባጆይ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰረተ ድንጋይ ተቀመጠ።
በመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ ስነ ስርዓቱ ላይ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እርስቱ ይርዳው፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳና የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ተገኝተዋል።
የትምህርት ቤቱ መገንባት የጉራጌ እና የኦሮሞ ህዝብን ወንድማማችነት ይበልጥ እንደሚያጠናክር ተነግሯል።
በዞኑ የሚገነባው ትምህርት ቤት ወጪ ሙሉ የሚሸፈነው በኦሮሚያ ክልል መንግስት ነው።
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የጉራጌ ማህበረሰብ በትምህርት እንዲበለጽግ የኦሮሚያ ክልል ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው በጉራጌና በኦሮሞ ህዝብ ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት ማጠናከር ከምንም በላይ ትኩረት ስለሚሻ ነው የበኩላችንን ጥረት የምናደርገው ብለዋል።
የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሀመድ ጀማል የኦሮሚያ ክልል የጉራጌ ማህበረሰብ ሰርቶ እንዲለወጥ የክልሉ መንግስት ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
የእነሞር እና ኤነር ወረዳ ነዋሪዎች በኦሮሚያ ክልል መንግስት ድጋፍ የሚገነባው 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትውልድን በእውቀት ከማነጽ ባለፈ የሁለቱን ክልል ህዝቦች ወንድማማችነትን የሚያጠናክር ነው ብለዋል።