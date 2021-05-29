በአምባሳደር ምስጋኑ አርጋ አስተባባሪነት ከ36 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባው ትምህርት ቤት ተመረቀ

ግንቦት 21 /2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን እነሞርና ኤነር ወረዳ በአምባሳደር ምስጋኑ አስተባባሪነት ከ36 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባው ትምህርት ቤት ዛሬ ተመርቋል።
በምረቃ ስነ-ስርአቱ ላይ ሚኒስትሮች፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕስ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ፣ እንዲሁም የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ርስቱ ይርዳው፣ ታዋቂ ግለሰቦችን ጨምሮ በርካታ እንግዶች ታድመዋል።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ ትምህርት ቤቱን የማስገንባት ህልም የሰነቁት ገና የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ሳሉ መሆኑ ተገልጿል።
በቀን ለአራት ሠዓት በእግር ተጉዞ መማር ፈተና ሆኖባቸው ለሁለት ዓመታት ትምህርት አቋርጠው ወደ ከተማ ለመሰደድ ተገደው እንደነበር አስታውሰው፤ ይህ ፈተና የአሁኑ ትውልድ እንዳይገጥመው ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ገልፀዋል።
“ከኔ በኋላ ላሉ ልጆች ያለፍኩት ፈተና እንዳይደገም እፈልግ ነበር” ያሉት አምባሳደር ምስጋኑ፤ የተለያዩ ግለሰቦችን በማስተባበር ከ1ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሆነ ትምህርት ቤት ማስገንባት እንደቻሉ ተናግረዋል።
የትምህርት ቤቱ አንደኛ ደረጃ እያንዳንዳቸው 40 ተማሪ የሚይዙ 20 የመማሪያ እና አስተዳደርን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን የሚሰጡ ክፍሎች እንዳሉት ገልፀዋል።
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱም 16 የመማሪያ ክፍሎች፣ የአይሲቲ፣ የላቦራቶሪ፣ የአስተዳደርና ክፍሎች ቤተመጻሕፍት ያሉት እንደሆነ ጠቅሠዋል።
ትምህርት ቤቱ ከዚህ ቀደም እስከ ስድስተኛ ክፍል ትምህርት ይሰጥ የነበረ ቢሆንም የተሟላ አገልግሎት አይሰጥም በሚል ደረጃው ወደ አራተኛ ክፍል ዝቅ የማለት ስጋት ተጋርጦበት እንደነበር አስታውሰው፤ በግላቸው ፕሮጀክት ነድፈው ትምህርት ቤቱ በአዲስ መልኩ እንዲገነባ ማድረጋቸውን አስረድተዋል።
“አንድን ሰው ሙሉ ትምህርት ቤት ገንባ ማለት ከባድ ነው” ያሉት አምባሳደር ምስጋኑ፤ ከአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እስከ ታዋቂ ባለሀብቶች ድረስ ተሳትፎ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
ለዚህ ውጤት አስተዋጽኦ ላደረጉ ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበው፤ “ፕሮጀክቱ የትብብርና መልሶ የመስጠት ነው” ብለዋል።
በተጨማሪም ኢትዮጵያን በጋራ የመገንባት ተምሳሌት እንደሚሆንም አብራርተዋል።
በ1971 ዓም የተመሠረተው ሸብራበር ትምህርት ቤት ነባር ገጽታው ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል።
ትምህርት ቤቱ አምፊቲያትር ያለውና ተማሪዎች የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ የሚያስችል ነው።