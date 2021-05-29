“አረጋዊያን ሆነው ኋላ ቀርና ምቹ ባልሆነ የስራ ሁኔታ በትጋት መስራታቸው ለሌሎች አስተማሪ ተግባር ነው”–ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 21 ቀን 2013 (ኢዜአ) የእድገት በስራ ሁለገብ የሸማኔዎች የኅብረት ስራ ማኅበር ሰራተኞቹ “አረጋዊያን ሆነው ኋላ ቀርና ምቹ ባልሆነ የስራ ሁኔታ በትጋት መስራታቸው ለሌሎች ወገኖች አስተማሪ ተግባር ነው” ሲሉ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በአዲስ ከተማ ክፍለከተማ መርካቶ አማኑኤል ቤተክርስትያን አካባቢ በ1967 ዓ.ም የተመሰረተውን የእድገት በስራ ሁለገብ የሸማኔዎች የህብረት ስራ ማህበርን የስራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል።
በዚህ ወቅት ከችግር በላይ ከፍ ብለው የሚሰሩ ብርቱዎችን ማበረታታት፣ ችግራቸውንም መፍታት ተገቢ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባዋ “የማህበሩ አባላት የሚሰሩበት ሁኔታ አመቺ ባይሆንም ፣ ስራቸውን በከፍተኛ ሞራል እና ትጋት እየሰሩ በአክሲዮን ተደራጅተው በዘመናዊ አሰራር እንድንደግፋቸው ጠይቀውናል”ብለዋል ።
“ሰራተኞቹ በአብዛኛው አረጋዊያን ሲሆኑ ያሉበት የስራ ሁኔታ ኋላ ቀር እና ምቹ ያልሆነ ሆኖ ሳለ በዚያው ሁኔታ ውስጥ የሚታይባቸው ተስፋ እና ትጋታቸው ስራ ሳያማርጡ እና ሳይንቁ እየሰሩ ለሚቸገሩ ወገኖቻችን አስተማሪ ነው ሲሉ” ምክትል ከንቲባ አዳነች ገልጸዋል።
የከተማ አስተዳደሩም እነዚህን ብርቱ እና ትጉ ሰራተኞች እንደሚያበረታታ እና ጥያቄያቸውን በአፋጣኝ ምላሽ እንደሚሰጥ ተናግረዋል።