በሀገር አቀፍ የቴክኒክና ሙያ ውድድር አዲስ አበባን ቀዳሚ ያደረጉ 1 ሺህ 500 ሰልጣኖችና አሰልጣኖች ተሸለሙ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ግንቦት 20/2013 በሀገር አቀፍ የቴክኒክና ሙያ ውድድር አዲስ አበባን ቀዳሚ ያደረጉ 1 ሺህ 500 ሰልጣኖችና አሰልጣኖች እውቅናና ሽልማት ተበረከተላቸው።
ተሸላሚዎቹ በ2013 ዓ.ም በፌዴራል ደረጃ በተካሄደው የቴክኒክና ሙያ ውድድር አዲስ አበባ አንደኛ እንድትወጣ በማድረግ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ናቸው።
በሽልማቱ ተሳታፊ የሆኑት 1 ሺህ 15 ሰልጣኞች፣ 400 አሰልጣኞች እንዲሁም 85 አስተባባሪዎች ሲሆኑ እያንዳንዳቸው እውቅና እንዲሁም ከ6 ሺህ እስከ 10 ሺህ ብር ተሸላሚ ሆነዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጋቱ ዳኛቸው መንግስት ለዘርፉ እድገት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በበጀት ዓመቱ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ዘርፍን ለማዘመን ከ2 ነጥብ 2 ቢሊዮን ብር በላይ ተመድቦ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም ገልጸዋል።
ሁለት አዲስ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ግንባታ፣ በስድስት ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጆች የማስፋፊያ ሥራ እንዲሁም ዘመናዊና ደረጃቸውን የጠበቁ የኢንዱስትሪ ማሽኖች ተከላና ልዩ ልዩ ሥራዎች በመከናወን ላይ ከሚገኙት መካከል መሆኑን ጠቅሰዋል።
በሽልማት ስነስርዓቱ ላይ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ጃንጥራር አባይ፤ በዘርፉ የሰለጥኑ ባለሙያዎች በብዛት ያስፈልጋሉ ብለዋል።
የፖሊ ቴክኒክ ኮሌጆችም ሆኑ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት መካከለኛ ባለሙያዎችን በጥራትና በብዛት በማቅረብ በፕሮጀክቶቹ ላይ ያለውን የባለሙያ ክፍተት በመሙላት የደርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
“በተለይ ዕውቅና የተሰጣቸው የፈጠራ ውጤቶች ወደገበያ ገበተው ለአገልግሎት እንዲበቁ ማድረግ ከተቋማቱ የሚጠበቅ ነው” ብለዋል።
በዝግጅቱ ላይ በኮሌጆችና በኤጀንሲው ከ25 ዓመት በላይ ላገለገሉ ሠራተኞችም እውቅና እኛ ሽልማት ተሰጥቷል።
በ11ኛው የቴክኒክና ሙያ ሳምንት በአጠቃላይ በቴክኖሎጂና በቴክኒካል ክህሎት የላቀ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ኮሌጆችም የዋንጫ ሽልማት ተበርክቷል።
በአዲስ አበባ የተለያዩ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋምና ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጆች ዘንድሮ 25 ሺህ ሰልጣኞችን ተቀብለው በመደበኛ የትምህርት መርሀ ግበር እያሰለጠኑ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።