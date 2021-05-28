በኢትዮጵያ ጀማሪ ሥራ ፈጣሪዎች የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል አዋጅ እየተዘጋጀ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ግንቦት 20/2013 በኢትዮጵያ ጀማሪ ሥራ ፈጣሪዎች የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል የጀማሪ ኢንተርፕራይዞች አዋጅ እየተዘጋጀ መሆኑን የሥራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ገለፀ።
በማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የገንዘብ ድጋፍና በስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን አስተባባሪነት ኤክስ ሃብ በተባለ ድርጅት ስልጠና አግኝተው ሥራ የፈጠሩ 20 ወጣቶች ተመርቀዋል።
የፈጠራ ሃሳብ ያላቸውን ሰዎች ሃሳብ ወደ ተግባር ለመቀየር የሚያግዙና ኢንተርፕራይዞችን የሚደግፉ 137 የቢዝነስ አማካሪዎችም ለምርቃት በቅተዋል።
የኤክስ ሃብ መስራችና ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ቴዎድሮስ ታደሰ፤ ለምርቃት የበቁት ወጣቶች ሃሳብን እንዴት ወደ ሥራ መቀየር እንደሚችሉ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል ብለዋል።
በተጨማሪም የቢዝነስ እቅዳቸውን ከመጻፍ ጀምሮ በሽያጭ ስትራቴጂ አዘገጃጀትና በመሳሰሉት ላይ ስልጠና እንዲያገኙ መደረጉን ተናግረዋል።
ወጣቶቹ በሥራቸው ለ51 ዜጎች የሥራ እድል እንደፈጠሩ ገልፀው፣ ካገኙት እውቀት በተጨማሪ ስራቸውን ለማስፋት እንዲችሉ የመነሻ ገንዘብ ድጋፍ መደረጉን አስረድተዋል።
“በእዚህም ስልጠናውን ላጠናቀቁ ሥራ ፈጣሪዎች ለእያንዳንዳቸወ 3 ሺህ የአሜሪካን ዶላር መነሻ ገንዘብ ተሰጥቷል” ብለዋል።
ሰልጣኞቹ በበኩላቸው ያገኙት እውቀት ሃሳባቸውን ለማዳበርና ሥራቸውን ለማስፋት የሚረዳቸው መሆኑን ተናግረዋል።
የ”ሄለን ቡና” መስራችና ሥራ አስኪያጅ ቤተልሄም ስዩም፤ ከስልጠናው በተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ መደረጉ ስራዋን በተሻለ ለማስፋት እንደሚረዳት ገልፃለች።
“የፍሪላንስ ሥራ” የተሰኘው የትርፍ ሰዓት ሥራ ፈላጊዎችንና አሰሪዎችን የሚያገናኝ ድረ ገፅ መስራች ቤዛዊት አድማሱም ይህን ሀሳብ ትጋራለች።
“ናይል ስትሪም” የተሰኘው የተለያዩ የጥበብ ሥራዎችን፣ ጥበበኞችንና አድናቂዎችን የሚያገናኝ ድረ ገፅ መስራች በቃሉ ተመስገንም ድጋፉ ሥራውን ለማሳደግ እንደሚጠቅመው ነው የተናገረው።
የሥራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ንጉሱ ጥላሁን፤ መንግስት የሥራ እድልን ለመፍጠር የሥራ ስነምህዳሩን ለማመቻቸትና እንቅፋቶችን ለማስወገድ እየሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
ለሥራ እድል ፈጠራ አጋሮችና የፋይናንስ ተቋማት ድርሻቸው የጎላ መሆኑንም ተናግረዋል።
“ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን” በሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ እያገለገለ መሆኑንም ገልጸዋል።
“ዛሬ የተመረቁት የቢዝነስ አማካሪዎችና ስራ ፈጣሪዎች ራዕያቸው እውን እንዲሆንና ባለሃሳቦች ሃሳባቸው ወደ ተግባር እንዲቀየር የሚረዱ ናቸው” ብለዋል።
የወጣቶቹ ፈጠራዎች ችግር ፈቺ መሆናቸውና ኮሚሽኑ የተቋቋመው ሃሳብ ያላቸውን ለመደገፍ በመሆኑ ለኢንተርፕራይዞቹ ድጋፍ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
ጀማሪ ኢንተርፕራይዞች የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል የጀማሪ ኢንተርፕራይዞች አዋጅ እየተዘጋጀ መሆኑንም ኮሚሽነር ንጉሱ አስታውቀዋል።
ኮሚሽኑ የግሉን ዘርፍ ሀሳብ ካላቸው ጋር በማገናኘትና ከአጋሮች ጋር በመስራት ችግሮችን ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል።
ወጣቶቹ ስልጠናውን ያገኙት “ወጣት አፍሪካ ትሰራለች” በተሰኘው መርሃ ግብር ተካተው መሆኑም ለማወቅ ተችሏል።