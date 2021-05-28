የኢትዮጵያን አንድነትና ሉአላዊነት የሚፈታተኑ ችግሮችን በጋራ መመከት አለብን – ወጣቶች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ግንቦት 20/2013 የኢትዮጵያን አንድነትና ሉአላዊነት የሚፈታተኑ ችግሮችን በጋራ መመከት አለብን ሲሉ ከተለያዩ የሀገሪቷ አካባቢዎች የተውጣጡ ወጣቶች ተናገሩ።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የውስጥ ሰላማችን መናጋቱ የኢትዮጵያን አንድነት ለማይፈልጉ አገራትና አካላት በር እየከፈተ መሆኑንም ወጣቶቹ ይናገራሉ።
በቅርቡ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት የተለያዩ ማዕቀቦችን መጣላቸው በመካከላችን የተስተዋሉ ግጭቶችን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው መሆኑን አንስተዋል።
በውስጥ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ በሚሰሩ ሃይሎች የሚታገዘው ግጭት ለውጭ ጠላቶች ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ነው ብሏል ከኦሮሚያ ክልል ያነጋገርነው ወጣት ሂክሰን ደበሌ።
የኢትዮጵያን አንድነትና ሉአላዊነት የሚፈታተኑ ችግሮችን በጋራ መመከት አለብን ሲልም መልእክቱን አስተላልፏል።
የአሁኑ ትውልድ ሀገር የማዳን ተልእኮ እጁ ላይ ወድቋልና በሰከነ መንፈስ ሃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ያለው ደግሞ ከአማራ ክልል ያነጋገርነው ወጣት ሰሎሞን እሸቴ ነው።
የውጭ ተጽእኖዎችን ለመቋቋም የሚቻለው የውስጥ ሠላምና አንድነትን ማረጋገጥ ሲቻል በመሆኑ ሁሉም ለሰላም ዘብ ሊቆም ይገባል ብሏል።
በተለይ ወጣቱ የእምነትና ፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ቢኖረውም በኢትዮጵያ ጉዳይ ግን ሊደራደር አይገባም ብሏል።
ቀደምት አያቶች ጠብቀው ያወረሱንን ሀገር እንዲሁም ያጋሩንን ፍቅርና አብሮነት ማስቀጠል አለብን ያለችው ደግሞ ከሃረሪ ክልል ያነጋገርናት ወጣት ሶዚት መሃመድ ናት።
ኢትዮጵያ የመኖራችንም የሰላማችንም መሰረት ናትና በጋራ ልንጠብቃትና ልንከባከባት ይገባል ሲሉ ወጣቶቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።