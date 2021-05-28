የጃፓኑ ኬሚካል ኩባንያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ስምምነት አደረገ

ግንቦት 20/2013 (ኢዜአ) የጃፓኑ ኢ .አይ .ኬ. ኢ .ኤን ኬሚካል ኩባንያ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ስምምነት አደረገ።
ስምምነቱን በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ኢቶ ታካኮና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ተፈራርመዋል።
አምባሳደሯ በስምምነቱ ወቅት እንደገለጹት ድጋፉ፣ የበሽታ መመርመሪያ ኪቶችና የላብራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያዎችን ያካተ ነው።
ግብአቶቹ ለኮቪድ-19፣ ለሳምባ ነቀርሳና የወባ ተህዋሲያንን ለመመርመር የሚያስችሉ 500 የህክምና መሳሪያዎች ናቸው ተብሏል።
ከድጋፉ ባሻገር የቴክኖሎጂና የእውቀት ሽግግርን ለመፍጠርና ለማብቃት የሚያስችሉ ስልጠናዎች ላይም ስምምነት ተደርጓል ነው ያሉት አምባሳደሯ።
ዩኒቨርስቲው አምራች ዜጋን የሚፈጥርበትን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠርና ለማብቃት ትኩረት የሚሰጥ እንደሆነም አክለዋል።
ኢትዮጵያና ጃፓን የረጅም ጊዜ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳላቸው ያወሱት አምባሳደሯ የተደረገው ድጋፍ ከዩኒቨርስቲው ጋር በበርካታ ዘርፎች በጋራ እየሰሩ እንደሚገኙ ያሳየ ነው ብለዋል።።
በተለይም ኤምባሲው በእውቀት ሽግግርና ስልጠና፣ በጤና፣ በትምህርትና በቱሪዝም ዘርፎች ከዩኒቨርሲቲው ጋር እየሰራ ይገኛል ብለዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና፤ የጃፓን መንግስት ለዩኒቨርስቲው የእውቀት ሽግግር፣ የጥናትና ምርምር ስራዎች፣ የተማሪና የመምህራን የልምድ ልውውጥ ላይ ከፍተኛ እገዛ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ ተቋማትና ሙዚዬሞች ጥንታዊ ይዘታቸውን ሳይለቁ እድሳት በማድረግ ላይም የጃፓን መንግስት የላቀ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ብለዋል።
የዛሬው የህክምና ቁሳቁስ የድጋፍ ስምምነትም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲሲ ስር ለሚገኘው ሲዲቲ አፍሪካ የሚውል መሆኑን ጠቅሰዋል።
የድጋፍ ስምምነቱ የሀገራቱን ብሎም ከዩኒቨርሲቲው ጋር ያለውን ቅንጅታዊ አሰራር የሚያጠናክር እንደሆነም አከለዋል።
ድጋፉ በመድሃኒቶች እና በመመርመሪያ መሳሪያ ኪቶች ላይ ምርምር የሚያደርጉ የጤና ፋካልቲዎችን የሚያግዝ መሆኑንም ፕሮፌሰር ጣሰው ገልጸዋል።
በተለይም በማዕከሉ ያለውን የላብራቶሪ እቃዎች እጥረት ችግር ለማቃለልና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ የጎላ ሚና አለው ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት በማዕከሉ እየተደረገ ያለው የምርምር ስራ በግብዓት እጥረት ሳቢያ ውጤት እያመጣ አለመሆኑን ገልጸው የተደረገው ድጋፍ ስራው በተሳካና በሚፈለገው ደረጃ እንዲከናወን ያደርጋልም ብለዋል።
በአፍሪካ የመድኃኒት ምርት ፈጠራና የፈዋሽነት ሙከራ ማዕከል ወይም ሲዲቲ በአለም ባንክ ድጋፍ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የምርምር ማዕከል የተከፈተ የልህቀት ማዕከል ነው፡፡
ማዕከሉ በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት የሚሰጥ ሲሆን በህክምና ግብአቶች ላይ በተግባር የታገዘ ምርምር በማድረግ የጤና አገልግሎቱን ለማሳደግ ያለመ ነው፡፡