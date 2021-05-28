በትግራይ 2 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች የኮሌራ መከላከያ ክትባት ሊሰጥ ነው

መቀሌ ግንቦት 20/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል 2 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች የኮሌራ መከላከያ ክትባት ለመስጠት ዝግጅት መደረጉን የትግራይ ጊዚያዊ አስተዳደር ጤና ቢሮ አስታወቀ።
ለኮሌራ ክስተት ስጋት የሆኑ ሁኔታዎች በመፈጠራቸው የመከላከያ ክትባቱን መስጠት ማስፈለጉን ቢሮው አመልከቷል።
በክልሉ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ በማድረግ መደበኛውን የጤና አገልግሎት ለህዝቡ በአግባቡ ለመስጠት ጊዜያዊ አስተዳደሩ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑም ተነግሯል።
በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጤና ቢሮ ምክትል ሃላፊ ዶክተር ጌታቸው መኮንን ለኢዜአ እንደገለፁት በክልሉ በ13 ወረዳዎችና በመጠለያ ካምፖች የኮሌራ መከላከያ ክትባት ለመስጠት ዝግጅት ተደርጓል።
ክትባቱ የሚሰጥባቸው አካባቢዎች በባለሙያዎች በተደረገ ጥናት ለበሽታው ተጋላጭ ሆነው የተገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
ከሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ 2 ሚሊዮን ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ክትባቱን ለመስጠት ዝግጅት መደረጉን አስታውቀዋል ።
ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ በሆኑ የመጠለያ ጣቢያዎች ክትባቱ ቅድሚያ እንደሚሰጥ አመላክተዋል።
የመከላከያ ክትባቱ ስራ በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን በምክትል ቢሮ ሃላፊው የሚመሩ ስድስት የተለያዩ ኮሚቴዎች እስከ ወረዳ ደረጃ ተቋቁመው ስራ መጀመራቸውን ገልጸዋል።
የፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም የክትባት ዘመቻው ስኬታማ እንዲሆን የድርሻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ምክትል የቢሮ ሀላፊው ተናግረዋል።
ከፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ከሌሎች የሀገር ውስጥና የውጭ ድርጅቶች ተጨማሪ የመድሀኒት ድጋፍ ከተገኘ ተጨማሪ 2 ሚሊዮን ህዝብ ለመከተብ እቅድ መያዙን ተናግረዋል።
በክልሉ አስተማማኝ ሰላም በማስፈን ለህዝቡ ተገቢውን የመደበኛ የጤና አገልግሎት ለመስጠት የትግራይ ጊዝያዊ አስተዳደር ቁርጠኛ አቋም ተይዞ እየሰራ መሆኑን ምክትል የቢሮ ሀላፊው አስታውቀዋል።