በአሶሳ ወረዳ 10 ሚሊን ብር በሆነ ወጪ የተገነባ ጤና ጣቢያ ለአገልግሎት በቃ

አሶሳ ግቦት 20 / 2013 ኢዜአ) ፡-በቤኒሻንጉል ገሙዝ ክልል አሶሳ ወረዳ 10 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነባ የጉምባ ጤና ጣቢያ ተመርቆ ለአገልግሎት በቃ፡፡
በምረቃው ስነ-ስርዓት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተወካይ አቶ ባበክር ከሊፋ እንደገለጹት፤ በክልሉ ከመሰረተ ልማት ርቀው የሚገኙ የገጠር ቀበሌዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እየተሠራ ነው ።
ተመርቆ ለአገልግት የበቃውን የጉምባ ጤና ጣቢያ ለአብነት ጠቅሰዋል፡፡
የጤና ተቋማትን ጨምሮ በከፍተኛ ወጪ የሚገነቡ መሠረተ ልማቶች የሚታይባቸውን የግንባታ ጥራት ለማስቀረት በተደረገ ጥረት ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈታ መምጣቱን ተናግረዋል፡፡
በቀጣይም በተለይም የእናቶች እና ህጻናትን ሞት ለማስቀረት አምቡላንሶችን ከማሟላት ጀምሮ የገጠር ጤና ተቋማትን ከሆስፒታሎች ጋር ማስተሳሰር ትኩረት እንደሚሰጠው አስታውቀዋል፡፡
የጤና ጣቢያው ሃላፊ አቶ አሳቢር ሙስጣፋ በበኩላቸው፤ ጤና ጣቢያው ህብረተሰቡን ለማገልገል አቅሙን አሟጦ እንደሚሰራ ገልጸዋል፡፡
ወደ ጤና ጣቢያው የሚወስድ የገጠር መንገድ በየወቅቱ የመጠገኑ ስራ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡
ከአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ሰአዳ መንሱር ለኢዜአ እንዳሉት፤ የጤና ጣቢያው መገንባት ህክምና ፍለጋ ከአሶሳ ከተማ ወደ ገጠር ቀበሌ እስከ 50 ኪሎ ሜትር በሚደረገው ጉዞ የሚጋጥመውን እንግልት እንደሚያስቀር ተናግረዋል፡፡
በተለይ እናቶች በወሊድ ወቅት እስከ ሞት የሚደርሰውን አደጋ የሚያስቀር በመሆኑ ተደስቻለሁ ብለዋል፡፡
ወይዘሪት አሻም ኤሊያስ በበኩላቸው፤ በአምቡላንስ አቅርቦት ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል፡፡
10 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ተገንብቶ ለአገልግሎት የበቃው የጉምባ ጤና ጣቢያ 50 ሺህ ለሚጠጉ የአካባቢው ነዋሪዎች አገልግሎት እንደሚሰጥ ተመልክቷል።