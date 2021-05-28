ኢትዮ-ቴሌኮም ዘንድሮ 22 ሚሊዮን ለሚበልጡ ሰዎች የቴሌ ብር አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ

ድሬዳዋ፤ ግንቦት 20/2013 (ኢዜአ) ኢትዮ-ቴሌኮም ዘንድሮ ከ22 ሚሊዮን ለሚበልጡ ዜጎችን የቴሌ ብር አገልግሎት ተጠቃሚ በማድረግ የፋይናንስ ስርዓትን ተደራሽ ለማድረግ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን አስታወቁ።
ኢትዮቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት በድሬዳዋ ተገኝተው የአራተኛ ትውልድ/4ጂ/ አገልግሎት ባስጀመሩበት ወቅት እንደተናገሩት ፤አሁን እየተከናወኑ የሚገኙት ዘርፈ ብዙ የሞባይል ኔትወርክ ማስፋፊያ ሥራዎች ኢትዮ-ቴሌኮም ከሣምንት በፊት የጀመረውን የቴሌ ብር የሞባይል አገልግሎት ተደራሽና ውጤታማ ያደርገዋል፡፡
የቴሌ ብር አገልግሎትን ገንዘብ ከመላክና ከመቀበል ባሻገር በመደበኛ የፋይናንስ አገልግሎቶች ተደራሽ ያልሆኑ በየደረጃው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ያደርጋል ብለዋል፡፡
ዋና ስራ አስፈጻሚዋ እንዳሉት፤ አገልግሎቱ የግብይትና የ”ቢል ” ክፍያ ስርዓቱን ያቀላጥፋል፤ በርቀት ላይ ሆነው ለሠራተኞች ደመወዝ በመክፈል የጊዜና የገንዘብ ወጪን ያስቀራል፡፡
አገልግሎቱን ከባንኮች ጋር በመቀናጀት የሚሰጥ መሆኑንና ዘንድሮ ከ22 ሚሊዮን በላይ ደንበኞች የአገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ በቁርጠኝነት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
ባለፉት 11 ቀናት ብቻ 2 ሚሊዮን 400 ሺህ ደንበኞች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ለመሆን ተመዝግበዋል ብለዋል፡፡
አገልግሎቱ በአምስት ቋንቋዎች ጥቅም ላይ መዋሉ 35 በመቶ ብቻ የሆነውን የሀገሪቱን የፋይናንስ ተደራሽነት ለማሳደግ እንደሚያስችል ወይዘሪት ፍሬህይወት ገልጸዋል፡፡
ኢትዮቴሌኮም በነደፈው የቴሌ ብር የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ 3 ነጥብ 5 ትሪሊዮን ብር የሀገሪቱ ምጣኔ ሃብት በቴሌ ብር በኩል እንዲንቀሳቀስ አቅዶ እየሰራ ይገኛል ብለዋል፡፡
ይህም መንግስት ገንዘብ ለማተምና ለገንዘብ ደህንነት መጠበቅ የሚያወጣን ወጪ እንደሚያስቀር አስታውቀዋል፡፡