የወጣቶች የፈጠራ ሃሳብ ችግር ፈቺና ሀገራዊ ልማትን የሚያፋጥን ሊሆን ይገባዋል – የፌዴራል ሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 19 ቀን 2013 (ኢዜአ) “ወጣቶች የሚያመነጩት የፈጠራ ሃሳብ ችግር ፈቺና ሀገራዊ ልማትን የሚያፋጥን ሊሆን ይገባል” ሲሉ የፌዴራል ሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ንጉሱ ጥላሁን ተናገሩ።
ኮሚሽኑ በፈጠራ ሥራ ላይ የሥራ ዕድል የሚፈጥሩ ሃሳቦችን በማወዳደር የአሸናፊዎች አሸናፊ ለሆኑ 20 ድርጅቶች ዛሬ እውቅና እና የገንዘብ ሽልማት ሰጥቷል።
በስነ-ስርአቱ ላይ በመገኘት መልዕክት ያስተላለፉት አቶ ንጉሱ ጥላሁን፤ ኮሚሽኑ ችግር ፈቺና የሥራ ዕድል መፍጠር የሚችል ሃሳብ ያላቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች እንዲወዳደሩ ማድረጉን ገልጸዋል።
በወጣው የመወዳደሪያ መስፈርት 350 ድርጅቶች ተመዝግበው 70ዎቹ ሃሳባቸው የተሻለና ለውጥ እንደሚያመጣ ታምኖባቸው ለውድድር መቅረባቸውን ጠቁመዋል።
ከእነዚህ ውስጥም 20ዎቹ ውድድሩን ማሸነፋቸውን ነው ያመለከቱት።
“ወጣቶች የሚያመነጩት የፈጠራ ሃሳብ የህዝቡን ችግር የሚፈታና የአገሪቱን ልማትና ብልጽግና የሚያፋጥን ሊሆን ይገባል” ብለዋል በመልእክታቸው።
በውድድሩ ላሸነፉት ለእያንዳንዳቸው ከተደረገው የ200 ሺህ ብር የገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ በዘላቂነት አብሮ ለመስራት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጠር ገልጸዋል።
ሽልማቱ የተበረከተላቸው የሃሳብና የፈጠራ ባለቤት ወጣቶች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ሽልማቱ ለተሻለ ጥረትና የአገር ባለውለታ ለመሆን እንዳነሳሳቸው ተናግረዋል።
ተሸላሚዎቹ በፈጠራ ሃሳብ የታከለ ስራ፣ የስራ እድል መፍጠሪያ ዘዴዎች፣ የስራ ሃሳቡን ወደ ቢዝነስ ለመቀየር የሚያስችል ስልጠና እንደሚሰጣቸው ተገልጿል።
የገንዘብ ድጋፉ መቀመጫውን ካናዳ ካደረገውና በወጣቶች የስራ እድልና ስራ ፈጠራ ላይ ትኩረት አድርጎ ከሚሰራው “ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ግብረ ሰናይ ድርጅት” የተገኘ መሆኑም ተገልጿል።