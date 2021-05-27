ኢትዮጵያ በውጭ የሚደርስባትን ተፅእኖ ለመቋቋም በምጣኔ ሃብት እድገቷ ላይ ይበልጥ ማተኮር አለባት- ምሁራን

አዲስ አበባ፣ ግንቦት 19/2013 (ኢዜአ)ኢትዮጵያ ከውጭ የሚደርስባትን ተፅእኖ ለመቋቋም የምጣኔ ሃብት እድገቷ ላይ ይበልጥ አተኩራ መስራት አለባት ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው ምሁራን ተናገሩ።
የግብርና ባለሙያውና አገር በቀል ጉዳዮች ላይ የሚሰሩት ዶክተር ጸደቀ አባተ፤ ኢትዮጵያ ያላትን የተፈጥሮ ሃብት በመጠቀም ወደ ብልጽግና የምታደርገውን ጉዞ ለማደናቀፍ መሰናክሎች እየገጠሟት መሆኑን ይናገራሉ።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመስኖ ስንዴ ማልማትን ጨምሮ የግብርና ምርትና ምርታማነትን በመጨመር በምግብ ሯሷን ለመቻል ጥረት በማድረግ ላይ መሆኗንም ጠቅሰዋል።
በመሆኑም በምግብ ራስን መቻል ከውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ መላቀቂያ አንደኛው መንገድ በመሆኑ በኢትዮጵያ ልማትና እድገት ላይ መልካም እይታ የማይኖራቸው ሀገራት መኖራቸውን ገልጸዋል።
የተለያዩ እገዳዎችንና ማዕቀቦችን በመጣል በምግብ፣ በፋይናንስ፣ በጸጥታና በሌሎች ዘርፎች ተጽዕኖዎች በማድረግ ከእርዳታ ጠባቂነት እንዳይወጡ የሚሰሩ መሆኑንም አብራርተዋል።
የተለያዩ ሀገራት የሚደርስባቸውን ተፅእኖ በመቋቋም የምጣኔ ሃብት ችግርችን ለመፍታት ልሂቃንን ጨምሮ ሕዝባቸው በአንድነት በመስራት በወቅቱ ችግሮችን ማለፍ እንደቻሉም ዶክተር ጸደቀ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያዊያንም በልማት ስራዎች ላይ የሚያደርጉትን ትብብር በማጠናከር ከሰራን የማናሳካው ነገር እንደሌለ በመረዳት ከድህነት ለመውጣት መጣር አለባቸው ብለዋል።
ኢትዮጵያ ከውጭ የሚደርስባትን ተፅእኖ ለመቋቋም የምጣኔ ሃብት እድገቷ ላይ ይበልጥ አተኩራ መስራት ይኖርባታልም ነው ያሉት።
ምሁራን በምርምር፣ ወጣቱ በዕውቀቱና ጉልበቱ ሁሉም ዜጎች እንደየ ችሎታቸው ለልማትና እድገት አበክረው በመስራት የውጭ ሀገራትን ጫና መቋቋም ይገባል ብለዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከ26 ዓመታት በላይ በምርምርና በማስተማር ያገለገሉትና አሁን በጡረታ ላይ የሚገኙት ፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላ፤ ኢትዮጵያዊያን ከጥንት ጀምሮ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች በጥበብ፣ በትብብርና መደጋገፍ መወጣታቸውን ይናገራሉ።
በመሆኑም በዚህ ዘመንም ኢትዮጵያዊያን ለሀገራቸው እድገት በጋራ መስራትና በዲፕሎማሲውም መስክ ተሰሚነቷ ከፍ እንዲል መስራት አለባቸው ብለዋል።