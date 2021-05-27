በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግና ሂሳብ ትምህርት ማዕከል ተመረቀ

አምቦ፣ ግንቦት 19/ 2013 (ኢዜአ) በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ሀጫሉ ሁንዴሳ ቴኖሎጂ ካምፓስ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው ሰዎችን የሚያስተምር የሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግና ሂሳብ ትምህርት ማዕከል ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ፡፡
ማዕከሉ በተመረቀበት ስነ-ስርዓት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ብዙነሽ ሚደክሳ እንዳሉት፤ ማዕከሉ የተቋሙን የሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግና ሂሳብ ትምህርት ለማጠናከር የሚያስችል ነው፡፡
በማዕከሉ ውስጥ የዩኒቨርሲቲውን የልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የፈጠራ ዝንባሌያቸውን አውጥተው ለውጤት እንዲያበቁ እገዛ እንደሚያደረግ ገልጸዋል፡፡
የፈጠራ ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች በማዕከሉ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤቶች የሚያወጡበት ነው ብለዋል፡፡
ዶክተር ብዙነሽ እንዳመለከቱት፤ የማዕከሉን ሙሉ የላብራቶሪ ዕቃዎች ከ2 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ከውጭ ሀገር ገዝቶ ያደራጀው “ስቴም ፓዎር” የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው።
ድርጅቱ በቀጣይም እስከ ሁለት ዓመት ማዕከሉን ለማገዝ ስምምነት ላይ መድረሱን ጠቅሰው ከዚህ በኋላም ዩኒቨርሲቲው ሙሉ ሃላፊነት ወስዶ እንደሚመራ ጠቁመዋል፡፡
በዩኒቨርሲቲው የሀጫሉ ሁንዴሳ ቴኪኖሎጂ ካምፓስ ዲን አቶ ወዬሳ አራርሳ ማዕከሉ አሁን ላይ የፈጠራ ዝንባሌ ያላቸው 175 ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡
ማዕከሉ ትናንት በተመረቀበት ስነ-ስርዓት የዩኒቨርሲቲው አመራሮችና ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ተገኝተዋል፡፡